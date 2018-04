Barbara D'Urso l'ha presentata con l'appellativo ''Ciclone'' e parola più azzeccata, a vedere il personaggio, non ne poteva trovare. Stiamo parlando di Aida Nizar, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Nip 2018. Durante la prima puntata del Gf la Nizar non è riuscita a entrare nella Casa per mancanza di tempo. La sua reazione è stata quasi isterica: "No, io devo entrare", con la D'Urso che urlava: "Bloccatela, bloccatela...". La spagnola non riusciva a darsi pace, tanto che Malgioglio esasperato ha chiesto di fermarla perché "insopportabile". La scenetta ha ovviamente scatenato il web, che per il momento l'ha incoronata ''Regina del trash''. Ma scopriamo qualcosa in più sulla Nizar. Aida ha raggiunto la fama in Spagna nel 2003, quando ha partecipato alla quinta edizione del Gran Hermano, e da quel momento non si è mai allontanata dal piccolo schermo, ritagliandosi un ruolo da prezzemolina nella tv iberica, principalmente su TeleCinco. Nel 2011 è stata anche una naufraga dell’Isola dei Famosi (sempre nella sua versione spagnola), e nel 2017 si è classificata quarta al Gran Hermano Vip. Peperina, estrosa, logorroica e molto polemica. Aida è una vera e propria ''regina'' dei reality. Ha esordito con ''Gran Hermano 5'' di cui è stata uno dei personaggi più emblematici, una concorrente che ha diviso l'opinione pubblica spagnola: o la ami o la odi. Ha lavorato come giornalista televisiva, coordinatrice di programmi musicali e life coach. Nell'ultima edizione del ''Gran Hermano Vip' ha conosciuto Marco Ferri, naufrago dell'ultima edizione de ''L'Isola dei Famosi'', tra i due non corre buon sangue e sono stati protagonisti di un acceso diverbio. (Continua a leggere dopo la foto)

Ospite a ''Pomeriggio Cinque'', Aida ha dichiarato di essere l'unica donna ad aver rifiutato Marco Ferri, il quale, invece, sostiene di non essere attratto da lei, infatti, durante il programma, ha avuto una storia con un'altra concorrente. Passati alle cronache anche i suoi dissapori con un’altra concorrente del reality Elettra Lamborghini. Durante quell'edizione si è resa protagonista di violente liti con Marco Ferri e soprattutto con Elettra Lamborghini, l'ereditiera della famosa casa automobilistica. Memorabile la scena in cui Aida aveva sbottato contro la Lamborghini dicendole frasi come: ''Meno male che sei italiana e non rappresenti la Spagna. Sei una vergogna, sputi nei bicchieri, pisci nei materassi e aggredisci le persone. La tua famiglia si vergogna di te per questo motivo ti manda nei reality show''. (Continua a leggere dopo le foto)

I quell'occasione la Lamborghini aveva risposto ripetendo in loop ''Cagona! Cagona! Cagona!'', facendo riferimento al fatto che la Nazir, qualche giorno prima, aveva defecato sul pavimento della casa del Grande Fratello. Classe 1975, Aida Nizar (è alta un 1,75 centimetri per 65 chili di peso) è originaria di Valladolid città nordoccidentale della Spagna. Prima di intraprendere la carriera televisiva, inoltre, Aida Nizar ha studiato giurisprudenza presso l'Università di Valladolid anche se ha lasciato il corso di legge per frequentare quello di comunicazione.

