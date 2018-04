La tredicesima edizione dell’Isola dei famosi si è conclusa: è stata un’edizione piena di polemiche e colpi di scena. Un’edizione difficile da condurre che ha messo a dura prova Alessia Marcuzzi che, però, da professionista quale è, se l’è cavata alla grande. Chi ha vinto? Nino Formicola, in arte Gaspare. Proprio colui che ha sempre detto di non amare i reality. Proprio lui che tante volte si è chiesto “cosa ci faccio qui?”. Formicola ha convinto il pubblico che lo ha voluto vincitore. Li ha convinti tutti, con i suoi modi gentili, con la simpatia, con il suo essere paciere in un’edizione ricca come mai di liti e polemiche. Tutti felici. Soprattutto Gaspare, che non se lo aspettava, di vincere. Soprattutto Gaspare che ora spera di rientrare nel mondo dello spettacolo, magari con un programma comico tutto suo. Ma Alessia Marcuzzi che ne pensa? È felice di questa vittoria? Beh, è stata proprio la conduttrice a esprimere il suo pensiero durante un’intervista a Chi. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini la Marcuzzi ha raccontato la sua esperienza di quest’anno e ha affrontato anche argomenti come il canna-gate. Continua a leggere dopo la foto

È stato proprio il canna-gate uno degli argomenti più caldi di questa edizione. Tutto è iniziato durante la seconda puntata del reality quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana mentre tutti i naufraghi erano nella villa e il gioco non era iniziato. Beh, certo, una faccenda non da poco conto, quella delle canne all’isola e infatti se ne è parlato un po’ in tutti i salotti televisivi (cosa che non ha fatto proprio piacere alla Marcuzzi che, alla fine, ha anche “sbroccato” contro la Henger). Mentre, ormai lo saprete di sicuro, Striscia la notizia tentava in tutti i modi di infangare il reality. Detto questo, una curiosità: ma la Marcuzzi per chi tifava? Beh, avrebbe voluto mantenere il segreto ma si è lasciata sfuggire il nome durante l’intervista…

Come ha detto al settimanale, è stata contenta di vedere arrivare in finale Nino e Bianca Atzei anche se, stando a quanto dichiarato, era Francesca Cipriani la naufraga per cui faceva il tifo. “Mi è piaciuto che in finale siano arrivate storie di riscatto - ha detto Alessia Marcuzzi - Nino cercavo un riscatto nei confronti di chi lo voleva dimenticare. Bianca era reduce da una delusione d’amore”. Ma per chi faceva tifava? “Ora posso dirlo – ha aggiunto - a un certo punto ho cominciato a tifare Francesca perché ha dato tanta leggerezza al programma”. Il motivo? La Cipriani appariva per quel che è “Dietro al suo essere ‘bionda’ nascondeva insicurezze e dolori”. Un commento sul vincitore? Certo: “Nino ha accettato una sfida che ha fatto sempre più sua partendo da una posizione critica verso il reality. È stato lucido, ironico e a modo suo romantico”. E sulla Henger: “Non ho mai negato a nessuno la possibilità di un chiarimento, ma fuori dagli studi televisivi”.

Cerca isola “Fuori dagli studi…”. L’Isola è finita, ma la guerra tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger no. Occhi puntati sulla conduttrice…