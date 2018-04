Il Grande Fratello Nip è appena iniziato e già scoppia la polemica. Una feroce polemica che sta tenendo banco, in queste ore, su Twitter. Gli utenti del social network hanno riportato, da più parti, una serie di commenti, a sfondo omofobo e razzista scritti da uno dei concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso. A finire nell'occhio del ciclone è stato Daniele Aquino, il tecnico di lavatrici romano, di Tor Bella Monaca, che è stato accusato di essere razzista e omofobo a causa di alcuni status scritti sulla sua pagina Facebook. Sull'account di Danilo si legge un duro sfogo nei confronti di un giovane youtuber, che si diverte a rivisitare, a passi di danza, alcune hit evergreen come i canti di Natale: "A me me fa schifo proprio" o ancora "Sti cazzi!!!! I strani so loro mica noi". Alla luce dei fatti, cosa succederà a Danilo? Il suo posto al Grande Fratello è a rischio? Sui social moltissimi utenti stanno chiedendo un intervento di Barbara D'Urso, sempre sensibile ai temi dell'omofobia e del razzismo. Ma chi è il primo concorrente del Gf? (Continua a leggere dopo la foto)

Danilo Aquino è un romanaccio verace, compagnone, molto istintivo, diretto, anche un po' logorroico. Si racconta in modo brioso definendosi scherzosamente ''matto vero''. È nato e cresciuto in una delle periferie più problematiche della capitale, Tor Bella Monaca. Danilo, tecnico riparatore di elettrodomestici, ama molto la sua famiglia tanto da essersi tatuato tanti simboli di esperienze condivise. Ringrazia il tipo di educazione ricevuta che lo ha tenuto lontano dalle cattive compagnie: ''nel quartiere mio ho visto de tutto''. Per lui contano rispetto e lealtà. Soprattutto verso le donne per le quali nutre da sempre forti passioni. È stato fidanzato e stava anche per sposarsi. Lei era la figlia di amici. Peccato che fosse ancora innamorata del suo ex. Danilo l'ha scoperto e ha fatto in tempo a fermare i preparativi delle nozze: ''dopo che è finita so' rinato!''.

Frequenta la movida anche se ''non sopporta i fighetti''. Lui è l’opposto, fiero di essere basico, di non dare importanza all’apparenza, non teme il confronto. Ama lo sport, in particolare il calcio. Ci gioca da 25 anni. Ha cambiato tante volte società perché il suo comportamento dava fastidio ai mister. È tifoso della Lazio. Partecipa a Grande Fratello: ''Per avere la soddisfazione di essere scelto rispetto a tanti''! Al ''GF 14'' si era messo in fila all'Open Cast di Roma perché aveva notato tante belle ragazze, non tanto per il programma. Poi si è incuriosito e ci ha riprovato, ma la tv per lui resta un gioco. Danilo è nato a Roma il 4 dicembre del 1986, è alto 1,73 centimetri e pesa 70 chili.

