Nell'ultima edizione del Grande Fratello Nip, quella degli ‘sconosciuti’ condotta da Barbara D’Urso, c'è Alessia Prete. La giovane è entrata nella casa durante la prima puntata del reality e ha colpito per la sua bellezza. Alessia nasce il 27 dicembre 1995 a Torino ed è una studentessa in scienze statistiche. La ragazza ha partecipato a Miss Italia 2016 dove ha conquistato le fasce di ''Miss Sorriso'' e di ''Tv Sorrisi e Canzoni''. Lavorare come modella le ha permesso di viaggiare e vedere realtà diverse dal suo paesino, Volvera, in provincia di Torino. Alessia si definisce una persona allegra, semplice, scherzosa e molto emotiva. La Prete è prossima alla laurea, e non vede l'ora di realizzare i suoi sogni. È molto affezionata ai genitori ed è single. Vorrebbe, tuttavia, innamorarsi e incontrare l'uomo giusto, comprensivo e maturo. Nel video presentazione per il ''Grande Fratello Nip 2018'' svelava qualche aneddoto sulla sua vita privata: "Mi chiamo Alessia Prete, ho 22 anni. - racontava la giovane - Mia mamma è napoletana, il mio papà invece è calabrese. Ho avuto un'educazione severa, molto all'antica. Mio papà lavora come camionista, mentre io sono attualmente una studentessa di Economia e statistica''. (Continua a leggere dopo la foto)

"Quindi mezza giornata la trascorro all'università, l'altra insegno matematica ai ragazzi del liceo. Sono una secchiona e sono contenta di esserlo. Per l'amore... - aveva proseguito la ventiduenne torinese - voglio un uomo protettivo che sia presente nella mia vita". Alessia, sorriso smagliante, occhi vispi e maliziosi, è una ragazza allegra, semplice, scherzosa, con tante idee per la testa, consapevole delle sue possibilità, si sente limitata dal fatto di essere cresciuta in un paesino ad un paio di ore di treno da Torino. Dopo aver partecipato a ''Miss Italia 2016'', ha lavorato come modella e questa è stata l'occasione per viaggiare, vedere realtà e persone differenti: ''Finalmente sto conoscendo il mondo''. È molto motivata e vuole andare avanti anche mettendosi contro i genitori, persone all'antica, ai quali, però, è molto affezionata. (Continua a leggere dopo le foto)

A ottobre prossimo prenderà la laurea in Scienze statistiche. Alessia ha lavorato anche come hostess e promoter (anche presso lo Juventus Stadium di Torino) cosa che le permette di dare una mano in casa e di pagarsi gli studi. Le piacerebbe innamorarsi ma non ha ancora incontrato quel trentenne comprensivo, maturo, che condivida i suoi obiettivi e che rappresenti il suo ideale di uomo. Ha avuto una sola storia importante con un compagno delle scuole superiori. Alessia è nata a Torino il 27 dicembre del 1995, abita a Volvera insieme ai genitori, è alta un metro e sessantadue centimetri e pesa circa sessanta chili.

