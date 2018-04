Mariana Falace fa parte della cerchia dei 'nip' dell'edizione numero quindici del Grande Fratello. La bionda, nata e cresciuta a Castellammare di Stabia, fa la modella. Si definisce una ragazza a cui piace piacere, ama prepararsi e non lascia niente al caso. Consapevole dei propri mezzi è convinta che oltre alla bellezza nella vita è necessario avere conoscenze, capacità e competenze. Al primo sguardo può sembrare snob, altezzosa, fredda, ma pian piano che riesce a farsi conoscere le persona cambiano sempre opinione. Non tollera i facili giudizi e ci tiene a non passare per la classica 'bella e scema', semplicemente perché non lo è. Va fiera della sua intelligenza e confessa che il suo aspetto le serva come una corazza. La gieffina è laureata in economia aziendale ed ha fatto in passato spot pubblicitari, oltre a sfilate di moda. Potrebbe conoscere inoltre Patrizia, dati i suoi trascorsi con Gianluca Vacchi. Mariana infatti è presente nel video musicale del singolo Viento, girato nella grande villa bianca in Costa Smeralda, sulla collina di Abbiadori, battezzata H2O da Vacchi. (Continua a leggere dopo la foto)

Durante le riprese si era parlato anche di un possibile flirt tra la giovane e l'imprenditore diventato famoso grazie ai suoi balletti social. I genitori sono divorziati da tanti anni e durante la separazione Mariana ha sofferto. Anche se ha deciso di completare gli studi universitari, ha sempre sognato di diventare un giorno un'attrice. Nessuno in famiglia approva le sue scelte, ma lei è sicura di poter realizzare i propri obiettivi. Per seguire la sua ambizione, ma anche per riprendere in mano la vita, si è trasferita a Roma dove studia dizione e teatro. Mariana è determinata, sente che ce la farà anche se in famiglia nessuno approva le sue scelte. (Continua a leggere dopo le foto)

Single e corteggiatissima, mantiene le distanze perché le interessano solo relazioni serie. Crede nel vero amore. Ha avuto un’unica storia importante. La bella napoletana è stata subito protagonista, visto che è entrata in ballottaggio con altre due ragazze, a scegliere chi potesse proseguire l'avventura i due ragazzi in casa. È stata proprio Mairana Falace ad essere scelta e Barbara D'Urso le ha comunicato di essere stata eliminata. Ovviamente si trattava uno scherz, Mariana è rimasta nella casa nel Lido Carmelita insieme a Simone Coccia Colaiuta. La modella è nata il 6 luglio 1994 è alta un metro e settantacinque centimetri e pesa sessantacinque chili.

