Non sono passate neppure 24 ore dall’inizio del Grande Fratello ma la situazione dentro la casa è già bollente. Troppo presto per beghe interne, i “reclusi” si sono portati i panni sporchi da fuori. Il primo a lavare è Matteo Gentili che non appena varcato la porta rossa, forse per approfittare della maggiore visibilità mediatica, ha sparato a zero contro l’ex fidanzata Paola Di Benedetto, reduce dall’Isola dei Famosi vinta, un po’ a sorpresa da Nino Formicola, l’ex “Gaspare” che a stento ha trattenuto le lacrime una volta proclamato il verdetto finale.

La storia tra i due è finita lo scorso inverno ma Matteo sperava in un ritorno di fiamma. Soprattutto perché dopo Capodanno i due si erano rivisti e si erano scambiati un bacio. Ma la modella vicentina è poi partita alla volta dell’Isola dei Famosi e si è innamorata di Francesco Monte, con il quale la relazione procede a gonfie vele. Un gesto che Matteo ha definito un vero e proprio tradimento, come rimarcato anche nella Casa di Cinecittà.

“Paola dice che non è stato un tradimento fisico perché ci eravamo già lasciati. Ma non esiste solo quel tipo di tradimento”. (Continua dopo la foto)

Ha spiegato Matteo Gentili nel Confessionale del Grande Fratello. “Quando riponi tanti fiducia in una persona ti senti tradito. È un tradimento della fiducia che poni in quella persona. E in Paola ho riposto tanta fiducia”, ha aggiunto il calciatore, che ha poi concluso: “Per me non è normale dopo quattro anni di fidanzamento comportarsi così”. E proprio mentre Matteo Gentili ha varcato la Porta Rossa del Grande Fratello, Paola Di Benedetto si è mostrata su Instagram con Francesco Monte, il suo nuovo fidanzato. Francesco e Paola anziché restare a casa a guardare la trasmissione, si sono concessi una serata milanese con altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, tra cui Filippo Nardi, Elena Morali, Franco Terlizzi e Simone Barbato.





Chi non ne esce proprio pulito da questa storia è Francesco Monte e adesso riecheggiano durissime le parole dell’ex Teresanna quando, all’indomani dell’esplosione della love story tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, aveva sentenziato, parafrasando, come Monte fosse in realtà un lupo travestito da agnello che ai tempi del loro rapporto non si era comportato diversamente. Una storia che appartiene comunque al passato, chi lo sa che Matteo non riesca a riparare le ferite del suo cuore nella casa del Grande Fratello? Pare che qualcuna abbia già messo gli occhi su di lui.

