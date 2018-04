Dopo tre anni d’attesa è tornato il reality per antonomasia. Il Grande Fratello Nip è sbarcato su Mediaset e i concorrenti, molti dei quali noti per essere ‘’figli di’’, ‘’fidanzati di’’ o ‘’ex di’’, hanno fatto il loro ingresso nella casa. Alla guida, dopo anni di lontananza dalla casa, è tornata Barbara D’Urso che, come era prevedibile, ha lasciato la sua impronta sul cast. Quasi la metà dei partecipanti è passata infatti per i suoi salotti di Pomeriggio Cinque o Domenica Live. Diciassette i concorrenti che, reclusi nella Casa per sette settimane, si contenderanno un montepremi finale di 100mila euro. Del gruppo faranno parte anche i concorrenti ‘’noti’: Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato di Stefania Pezzopane, quello di Nina Moric, Luigi Favoloso, Lucia Bramieri, nuova del comico Gino, Veronica Satti (figlia di Bobbi Solo), Angelo Sanzio, il Ken Umano spesso ospite di Barbara D’Urso, Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto e Patrizia Bonetti, ex di Stefano Ricucci e Claudio D’Alessio, figlio di Gigi. I Nip sono invece Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, Danilo, romano verace e tecnico delle lavatrici, Mariana Falace, Alessia Prete, Alessia Orlando e Baye Dame Dia. (Continua a leggere dopo la foto)

Si parte con gli ingressi. La quindicesima concorrente a entrare nella casa è stata Aida Nizar. Un nome che ai più non dice niente ma che agli 'esperti' di trash riporta alla mente alcune clip pubblicate in rete che mostravano il carattere fumantino e vendicativo della spagnola (indimenticabile la scena che la mostrava fare la cacca sul pavimento della casa del Grande Fratello). Aida Nizar e ha partecipato a ben 3 reality: il Grande Fratello, Supervivientes e Gran Hermano Vip. Baye Dame è il concorrente numero 16. È italo senegalese. Tempo di nomination. Le donne fanno le nomination palesi, il loro voto vale doppio. (Continua a leggere dopo le foto)

Lucia e Veronica scelgono Simone. Alessia e Mariana, Valerio. Patrizia vota Filippo. Lucia Bramieri, infine, vota Simone. 8 voti Simone, 7 Valerio, 4 Filippo. Gli inquilini della casa hanno dovuto scegliere chi mandare fuori uno dei tre ''super boni'', come li ha ribattezzati Barbara D'Urso. I protagonisti della nomination sono stati Simone Poccia, Filippo Contri e Valerio Logrieco e il primo eliminato è stato Simone che ha abbandonato la casa, con un po’ di amaro in bocca, non avendo avuto la possibilità di godersi la nuova esperienza, Valerio e Filippo sono invece andati direttamente in nomination.

Grande Fratello Nip: ecco i concorrenti dell’edizione numero 15. Non sono tutti sconosciuti: chi entra nella casa di Cinecittà