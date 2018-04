Il Grande Fratello Nip è alle prime battute, ma i pettegolezzi sono già partiti a razzo. La conduzione affidata a Barbara D'Urso è molto promettente, ma anche la scelta dei concorrenti fa ben sperare. Tra i vari non veramente famosi c'è anche il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Simone Coccia Colaiuta è molto noto sui social per le foto che pubblica e per i siparietti di cui si rende spesso protagonista. Ma questa volta la faccenda è scottante perché pare proprio che tra il giovane toy boy e una sua collega di reality ci sia stato del tenero. Secondo le indiscrezioni il giovane virgulto tempo fa ha iniziato a fare il filo a Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri che avrebbe ricevuto numerosi messaggini di corteggiamento. Una storia che ha già fatto discutere moltissimo. Sempre secondo le voci di corridoio la donna avrebbe rifiutato la corte di Coccia, nonostante le sue insistenze. Altro materiale scottante risiede nel fatto che Lucia si sia spinta anche a mandare un avvertimento alla senatrice, avvertendola che il suo amato fidanzato non è uno stinco di santo e che in sostanza è un inaffidabile. Ma questa storia ffonda le radici nel tempo e merita di essere ricostruita. (continua dopo la foto)

Nel 2015, Lucia Bramieri aveva dichiarato di aver subito delle avance proprio da parte di Coccia. “Tutto è nato da un’amicizia virtuale su Facebook - aveva detto lei - . “In quel periodo circolavano foto mie e sue come possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi. Da lì è nata questa conoscenza e ci siamo scambiati i numeri di telefono. Non ho avuto problemi, sapevo che era fidanzato con una senatrice che neanche conoscevo. Mi diceva che sarebbe potuto venire a Milano per incontrarci, anche con la compagna. Lei l’ho sentita una sola volta per un saluto. È stata molto carina” aveva affermato la Bramieri. Ma le cose poi non sono state più così limpide come era sembrato da principio. “Mai però avrei pensato che lui mi avrebbe mandato dei messaggini durante la notte, un po’ fuori da quello che era il comune chiacchierare” aveva raccontato Lucia Bramieri su Simone Coccia.





“Una notte - continua il racconto della Braieri - mi ha scritto che era solo e che gli sarebbe piaciuto avere la mia compagnia. Mi chiedeva se avrei avuto problemi a farmi pizzicare in una situazione piccante. E vi risparmio tutto il resto. La prima cosa che ho pensato è stato chiedergli se non avesse una fidanzata alla quale rendere conto. Lui mi ha sempre detto che erano cose che riguardavano il suo privato. Non so cosa gli sia scattato in mente: non l’ho mai provocato, neanche per scherzo”. Insomma Lucia non l'ha presa per niente bene e tra loro i rapporti si sono bruscamente interrotti. Ora però dovranno vivere sotto lo stesso tetto e tutti si domandano se riparleranno della cosa e se tra i due succederà qualcosa.

