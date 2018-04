La sua nuova avventura televisiva era appena iniziata, ma è già finita. Per Ambra Angiolini è una delusione cocente: nelle ultime ore è venuta fuori la notizia che il programma del venerdì sera di Rai 3 Cyrano – L'Amore fa Miracoli che l'attrice conduceva assieme a Massimo Gramellini ha già chiuso i battenti. Purtroppo la dura legge degli ascolti ha avuto la meglio e, nonostante lo show avesse tutti i numeri potenzialmente per trafiggere i cuori dei telespettatori, è andato male, malissimo. Il pubblico a quanto pare non ha affatto apprezzato e il racconto del nobile sentimento amoroso fatto dal giornalista del Corriere della Sera e dall'attrice non ha convinto i telespettatori. Pertanto dopo appena quattro puntate l'idillio è finito. A partire dal prossimo venerdì, al posto di Cyrano andrà in onda un ciclo di film in prima serata. Il debutto è stato in sordina con il 3,6% di share, ma le premesse sembravano comunque buone. Solo che all'ultima puntata andata in onda è arrivato il crollo al 2,2%. Così a metà corsa, i vertici Rai hanno deciso di stoppare l'emissione. L'esperimento non è stato evidentemente in grado di valorizzare ile potenzialità a disposizione, fatte anche di ospiti di rilievo. (continua dopo la foto)

Tutto era stato costruito a puntino, basti pensare che lo scorso venerdì in studio c'era Ermal Meta, mentre Ornella Vanoni era in collegamento. Fin dalla prima puntata, Cyrano - L'amore fa miracoli aveva dimostrato di non essere riuscito a conquistare l'interesse del grande pubblico. Troppo lunghi i monologhi di Massimo Gramellini, inframmezzati da qualche intervista a personaggi illustri o sconosciuti. Il pubblico si è annoiato e ha avuto l'impressione di assistere a una sorta di presentazione autoreferenziale del conduttore e non agli approfondimenti ai quali il titolo induceva a pensare. La decisione di sospendere il programma non sembra quindi scontentare gli italiani che, fin dalla prima puntata, si erano chiesti per quale ragione una trasmissione di questo tipo fosse stata scelta per la prima serata del venerdì di Rai 3.





Se le critiche sono state pungenti nei confronti del conduttore, la presenza di Ambra Angiolini invece è stata apprezzata. È stata lei l'unico spiraglio di luce in questa breve trasmissione. Fatto sta che lo show non è riuscito a sviluppare la sintonia sperata con il pubblico della terza rete del servizio pubblico, sottoposta quest'anno ad un imponente lavoro di ricostruzione dopo il passaggio di Fabio Fazio alla rete ammiraglia. In effetti, vista anche la presenza di Gramellini a Che Tempo Che Fa, si era immaginato che la sua figura potesse essere quella del traghettatore dall'era Fazio a una nuova stagione della rete, necessariamente chiamata ad un cambiamento radicale, anche in ragione di numeri e ascolti decisamente diversi. Purtroppo il primo tentativo di Gramellini nel prime time non ha funzionato, a differenza di quanto accaduto con il progetto de "Le Parole della Settimana", che invece gli ha dato non poche soddisfazioni.

Ti potrebbe interessare anche: “Ambra che succede?!”. L’attrice romana è stata fotografata così e subito il vento del pettegolezzo si è scatenato: “Non non possiamo accettarlo”, fan increduli