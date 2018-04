L'onda della commozione ancora non è finita. La morte di Isabella Biagini è stata un duro colpo, in tanto la ammiravano e le erano legati da un sentimento di sincero e profondo affetto. La situazione dell'attrice non era semplice: problemi economici che andavano avanti da anni e un brutto male le hanno fatto finire i suoi giorni in solitudine. Per questo motivo in questi giorni di lei si sta parlando molto e i ricordi si susseguono. Barbara D'Urso in particolare ha ospitato diverse volte l'interprete nei suoi programmi e recentemente aveva anche fatto un appello perché non aveva più avuto notizie. Ma la realtà è che la Biagini ha voluto trascorrere i suoi ultimi giorni con i suoi cari e nel riserbo più totale. Nella puntata di Pomeriggio 5 del 16 marzo, Carmelita è voluta tornare sull'argomento per rendere nuovamente omaggio alla donna e all'amica. La conduttrice ha aperto la puntata parlando dell'attrice e anticipando un collegamento dai funerali, realizzati oggi tra pochi amici e parenti alla Chiesa degli Artisti di Roma. Commossa, la diva indiscussa di Canale 5, che oggi sarà impegnata nel ritorno del Grande Fratello nel formato classico, ha mostrato le ultime interviste realizzate con la Biagini non prima di ricordare le sue condizioni di indigenza. (continua dopo la foto)

Era da oltre un anno che isabella Biagini aveva deciso di ritirarsi a vita privata. Una decisone maturata nel tempo e divenuta irreversibile. L'attrice che aveva fatto sognare milioni di italiani aveva deciso di vivere in solitudine e lontano dalle telecamere. Barbara D'Urso durante la puntata ha mandato in onda la sua ultima intervista non prima di lasciare un messaggio in memoria della diva caduta in disgrazia. “Lei aveva un pizzico di follia come tutti gli artisti – ha detto con grande commozione la D'Urso -. È stata abbandonata e aveva scelto noi per raccontare lo stato in cui si trovava e in cui si è trovata negli ultimi anni di vita. Nonostante tutto, rideva e scherzava in qualunque occasione”. Non viene mostrata l'ultima volta in tv di Isabella Biagini, ma viene messa in onda una intervista più datata in cui la Biagini era ancora in buone condizioni.





Ma l'ultima volta in cui c'è stata Isabella Biagini da Barbara D'Urso risale al 2 aprile 2017. assieme all'attrice c'era anche un uomo che poi in seguito si sarebbe rivelato essere suo figlio, Stefano Caltagirone. In quell'occasione, Isabella Biagini era apparsa sicuramente serena e allegra di collegarsi in diretta con gli studi Medaiset. Barbara D'Urso del resto le è sempre stata vicina ed è stata l'unica nel mondo dello spettacolo a tenderle una mano fino alla fine, anche nei momenti di difficoltà. Barbara l'ha anche aiutata a trasferirsi in un albergo dopo l’incendio della sua casa a Roma. In quelle occasioni, nonostante l'indigenza, Isabella Biagini non pareva essere malata e sembrava al contrario godere di discrete condizioni di salute.

