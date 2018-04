Ancora lei, Barbara D'urso. La nuova conduttrice dell'edizione numero quindici del Grande Fratello Nip, quella che porterà dentro la casa più spiata d'Italia un folto gruppo di 'famosi' e non, la protagonista dei pomeriggi e della domenica è tornata a parlare su un pruriginoso caso. Lo ha fatto dal suo salone, quello di ''Pomeriggio Cinque'', durante la puntata andata in onda maredì 17 aprile su Canale cinque. Il caso, tanto discusso, è quello che è stato sollevato da Eva Henger durante l'ultima edizione dell'isola dei Famosi. L'ex pornostar e mamma dell'ex naufraga Mercedesz Henger, poco dopo la nomination di Francesco Monte ha accusato l'ex fidanzato di Cecilia Rodirguez di aver fumato marijuana durante i giorni che precedevano l'arrivo del gruppo sulle bianche spiagge di Cayo Cochinos, in Honduras. Da lì si è successo il finimondo: Francesco Monte, infuriatissimo, ha deciso di autoeliminarsi dal gioco per poter prendere provvedimenti contro la Henger e Striscia la Notizia ha iniziato un 'martellamento' a suon di mezze interviste, rivelazioni sottobanco e servizi in cui si mostrava la volontà di Magolia, la casa di produzione del reality show, e della conduttrice Alessia Marcuzzi di insabbiare la questione. (Continua a leggere dopo la foto)



Per il telegiornale satirico di Antonio Ricci le prove erano schiaccianti: Francesco Monte ha fumato marijuana durante il reality e nessuno ha preso provvedimenti. Dopo varie interviste, puntate dedicate all'argomento e voci, Barbara D'Urso ha deciso di dire la sua e, ovviamente, lo ha fatto durante la diretta del suo programma pomeridiano ''Pomeriggio Cinque''. Carmelita si è schierata dalla parte di Eva Henger e di ''Striscia la notizia'', rimarcando che le prove presentate dal telegiornale satirico di Antonio Ricci sono più che evidenti. ''Quello che ha mostrato Striscia è evidente. - ha detto la conduttrice del Grande Fratello Nip - Striscia ha obiettivamente mostrato che Eva su delle cose aveva ragione. Eva non è una bugiarda''. (Continua a leggere dopo la foto)

Non solo, alla luce dei fatti la D'Urso ha ancora detto, lanciando una frecciatina ad Alessia Marcuzzi, conduttrice dell'Isola dei Famosi appena conclusasi con la vittoria del comico Nino Formicola del duetto ''Zuzzurro e Gaspare''. ''Ogni conduttrice lavora come vuole non ho nulla contro lei, spero non scrivano 'D'Urso contro Marcuzzi', - ha detto Carmelita mettendo le mani avanti - c'è però da dire che non è giusto nascondere cose evidenti che Striscia la Notizia ha mostrato. All'inizio non avevo preso le parti di nessuno ma ad oggi mi sembra evidente che Eva Henger aveva ragione, alla luce di quanto mostrato a Striscia''. Insomma, una bella stoccata alla collega Alessia!

