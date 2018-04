Caterina Balivo al centro di un mezzo caso in casa Rai. Il suo programma 'Detto Fatto' continua ad andare a gonfie vele e quindi Raiuno aveva deciso di promuoverla in quale modo. L'azienda voleva riportare in tv "Portobello", come striscia pomeridiana di un'ora, con la conduzione di Caterina Balivo, appunto. Lo scrive Dagospia, che aggiunge un croccante retroscena. "L'operazione sarebbe saltata perché Gaia Tortora, figlia del mitologico Enzo e vicedirettora del TgLa7, avrebbe considerato minimal la presentatrice di Aversa". E quindi cosa si fa? Pare che Raiuno è intenzionata a offrire il celebre format a Antonella Clerici, ma non come appuntamento pomeridiano, bensì come show in prima serata. Intanto, però, una nota lieta per Caterina c'è: Romina Power la ringrazia. L’artista ha infatti apprezzato la decisione della conduttrice napoletana di non parlare più della sua vita privata e di quella di Al Bano nel corso di “Detto Fatto”. (Continua a leggere dopo la foto)

A spiegare la decisione è stata proprio la Balivo in un lungo post su Instagram: “Abbiamo visto il post di Romina in cui chiedeva a tutti di non parlare più della loro famiglia, perché questo non faceva bene ad Al Bano. Non a caso hanno rilasciato delle interviste per poter chiudere il ‘cerchio’. Io ho detto che accoglievo il suo appello e che non ne avrei più parlato e vi spiego i motivi. Perchè sono una fan di Romina e trovo davvero che sia un ideale di donna. Perchè da mamma immagino che per i figli piccoli di Albano non sia il massimo vedere i loro genitori chiacchierati ad ogni ora in tv, voi direte: sono personaggi pubblici, vero!". (Continua a leggere dopo le foto)

"Ma questo non vuole dire asfaltarli ogni volta, senza pensare che sono prima di tutto delle persone di talento che vogliono essere anche dei bravi genitori. E poi perché conoscere il motivo di questa separazione a me sinceramente non interessa nulla! Mi dispiace solo per Al Bano che se da una parte la vita gli ha dato tanto, successo e sei figli meravigliosi, dall'altra gli ha anche dato il dolore più grande che un genitore possa provare (...lo stesso vale per Romina). Rispetto. Credo che questa sia la parola più adatta a chiudere la questione”.

