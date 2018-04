Salutiamo anche la 13esima edizione dell'Isola dei Famosi: quest'anno il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha visto trionfare Nino Formicola. Il comico 64enne ha sbaragliato la concorrenza, cioè Bianca Atzei, arrivata seconda, con il 67% dei voti. Terzo Amaurys Perez, quarta Francesca Cipriani e quinto Jonathan Kashanian. Podio a parte, ne sono successe di cose alla finale: dalla proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta all'incidente sexy di Alessia Marcuzzi durante la presa 'alla Dirty Dancing' con Stefano De Martino, passando per le lacrime di Francesca Cipriani dopo la lettera della sorella Elena e il Tapiro che Valerio Staffelli, piombato in studio, ha consegnato alla conduttrice. E il pubblico ha 'premiato' l'Isola di Alessia Marcuzzi: lo dicono gli ascolti. L'ultima puntata del reality chiacchieratissimo è stato seguito da 4 milioni e 454mila telespettatori medi, con il 26,4% di share. Battuto il record della scorsa edizione che, nell'ultima parte, era stata vista da 4 milioni e 253mila spettatori. Visto che siamo in tema di numeri, nel 2016 la finale del programma ha totalizzato 4 milioni e 253mila telespettatori e l'anno precedente 6 milioni e 545 mila. (Continua dopo la foto)

Insomma, anche quest'anno Mediaset può festeggiare i risultati Auditel. E infatti, appena usciti i dati d'ascolto, è arrivato il comunicato: ''Finalissima da record per l'Isola dei Famosi, seguita ieri su Canale 5 dal 26.43% di share e 4.545.000 telespettatori. Il momento della vittoria di Nino Formicola è stato visto da un telespettatore su due toccando il 48% di share. L'edizione 2018 segna un +15% rispetto alla media d’ascolto dello scorso anno con 4.454.000 spettatori e il 24.07% di share. Il reality continua ad appassionare soprattutto i più giovani: media del 31.5% tra i 15-24enni e 30.7% sul target 15-34 anni. Dati boom sul fronte social con 16.500.000 interazioni totali. Ogni settimana, su Twitter, #isola si è classificato tra gli argomenti più discussi della serata e ieri ha conquistato il primo posto delle tendenze italiane e mondiali''. (Continua dopo le foto)

Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha fatto sapere che questa edizione ''ha raccolto numeri davvero importanti su tutte le piattaforme. Grazie ad Alessia Marcuzzi, bravissima padrona di casa, a Mara Venier, Daniele Bossari e Stefano De Martino, alla regia di Roberto Cenci e a tutta la squadra artistica e produttiva''. Infine non poteva mancare un commento della padrona di casa. È arrivato su Instagram la mattina dopo la puntata, appena diffusi i dati Auditel. Sotto a una sua bellissima foto della finale (con l'abito da sposa), Alessia scrive, taggando nel post tutta la squadra: ''Grazie grazie grazie. Che bella finale e che grande risultato (26.43!). Non amo mettere gli ascolti perché mi sembra di ridurre la felicità con dei numeri o delle percentuali... ma quando ce vo' ce vo'''.

