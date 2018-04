In vista della definizione dei palinsesti autunnali, tornano puntuali le voci di primavera sulla prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, in casa Rai, in particolare, si preparerebbero una serie di cambiamenti epocali, alcuni dei quali si renderanno necessari per colmare assenze pesanti. Così si vocifera che, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata a Carlo Conti, potrebbe arrivare un altro conduttore al timone de 'L'Eredità', il fortunato game del preserale di Rai1, nella prossima stagione. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi - scomparso il 26 marzo all'ospedale Sant'Andrea di Roma per un'emorragia cerebrale - la scelta della Rai è ricaduta su Carlo Conti, professionista impeccabile della tv, amico di Frizzi e già conduttore prima di lui a ''L’Eredità'', ma la sua presenza in tv sarebbe temporanea. L'erede del conduttore toscano - sempre secondo quanto riporta l'AdnKronos - sarebbe infatti Marco Liorni. Se la cosa andasse in porto al fianco di Francesca Fialdini a 'La vita in diretta' potrebbe arrivare Tiberio Timperi. Una Vita in Diretta che, da un pò di anni, fatica a competere contro la concorrenza di Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. (Continua a leggere dopo la foto)

Proprio per questo, i vertici Rai stanno pensando di rinnovarla completamente per la prossima stagione. L'altra indiscrezione di rilievo riguarda un altro programma storico di Rai1, 'La Prova del Cuoco', che Antonella Clerici sarebbe determinata a lasciare perché, come ha detto più volte, vorrebbe svincolarsi dall'impegno quotidiano e dedicarsi di più alla famiglia e a programmi di prime time. Al suo posto, la candidata in pole position sarebbe Elisa Isoardi, che ha già condotto il programma dal 15 dicembre 2008 al 30 maggio 2009, per sostituire Antonella Clerici che era in congedo maternità, e nella stagione 2009-2010.

Un altro colpo grosso che Rai1 avrebbe già in tasca, anticipato nei giorni scorsi da Dagospia, sarebbe il ritorno della 'regina' della domenica Mara Venier, dopo una stagione in cui 'Domenica In', condotta quest'anno da Cristina e Benedetta Parodi, ha sofferto parecchio sotto i colpi della 'Domenica Live' di Barbara D'Urso. La Venier ha già condotto nove edizioni di 'Domenica In', affiancata di volta in volta da partner e ospiti fissi diversi: prima dal 1993 al 1997, poi dal 2001 al 2003, dal 2004 al 2006 e nella stagione 2013-2014. Il contenitore domenicale è sicuramente il titolo a cui è maggiormente legata la sua carriera televisiva.

