Lunedì 16 aprile è andata in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi. Una serata in pompa magna che ha visto la Marcuzzi presentarsi in abito da sposa, l’abito da sposa che ha indossato al suo matrimonio. Una bomba, come sempre, poi. Questa ultima edizione del reality è stata vinta da Nino Formicola che ha sbaragliato la concorrenza. Proprio lui, che continuava a chiedersi cosa ci facesse in un reality. Proprio lui che, i reality li odia. O meglio, li odiava. Formicola ha convinto il pubblico che lo ha premiato votandolo e facendolo trionfare su Bianca Atzei. Non tutti, però, si sono accorti di cosa sia accaduto subito dopo la proclamazione del vincitore… O sì? Beh, ve lo diciamo noi. Dunque: dopo la proclamazione di Formicola, Mara Venier si è avvicinata a lui per fargli delle confidenze. Era certa che il microfono fosse spento così ha detto tutto ciò che pensava, senza censure. Solo che il microfono era acceso… Come ha rivelato Davide Maggio, la Venier si è avvicinata a Formicola e gli ha detto di essere stata da sempre la sua più grande sostenitrice. Lui ha risposto di essere molto felice poi ha aggiunto che la Venier gli avrebbe salvato la vita. Continua a leggere dopo la foto

In che senso? Formicola si riferisce a quando la Venier, dallo studio, lo aveva spronato e lo aveva convinto ad andare avanti. Allora Formicola, in preda a una grande emozione, ha fatto allusione a un fatto antico, un torto. “Sai… Quando pigli gli schiaffi…”, ha detto Gaspare. Ed è lì che il microfono della Venier ha “toppato”… Perché, in preda alle grida di emozione e gioia, l’opinionista si è lasciata andare e ha urlato: “Se la pijano ‘nder c**o, tutti!”. Beh, se lì per lì non ci si è accorti di nulla, però, dopo qualche ora, sì, eccome. Tutti – conduttori, opinionisti, ex naufraghi – erano intenti a postare foto e stories su Instagram quindi erano distratti e non si sono accorti di nulla…

Ora il punto è capire quale sia il torto subito da Formicola. A cosa si riferisce? Formicola era stato per molto tempo lontano dalla televisione: che ciò sia avvenuto per colpa di qualcuno che non lo voleva? Qualcuno che credeva suo amico lo ha abbandonato? Tutto può essere. Ma probabilmente non lo sapremo. Quel che sappiamo è che Formicola, a 64 anni suonati, ha sbaragliato la concorrenza e si è portato a casa la vittoria. Bravo! Ne siamo certi: il pubblico lo ha apprezzato perché è sempre stato superiore alle liti, anzi, ha fatto da paciere e si è comportato in modo corretto verso tutti i naufraghi.

