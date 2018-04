Dopo aver presentato i primi tre ''boni'', Filippo Contri (25 anni, romano, single, consulente finanziario), Simone Poccia (23 anni, di Gaeta, single, appartiene alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, già volto per pubblicità di moda) e Valerio Lo Grieco (29 anni, viene da Milano, single, modello, apparso a "Ciao Darwin" e ha recitato in "Furore 2"), destinati a stregare teenager e casalinghe Barbara D'Urso ha seminato nuovi indizi sui protagonisti della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip. La prima puntata del reality show andrà in onda martedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 e al fianco di Carmelita ci saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo - ex concorrenti dell'edizione vip - nelle vesti di opinionisti della trasmissione televisiva. ''Il capostipite di tutti i reality, assente dagli schermi di Canale 5 dal 2015, sarà in onda in aprile e verrà affidato alla star che lo aveva guidato per tre edizioni contribuendo a lanciarlo definitivamente nel panorama televisivo italiano', si leggeva sul comunicato ufficiale diffuso da Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)

L'edizione numero quindici sarà all'insegna della tradizione e dell'innovazione: ci saranno 106 telecamere di cui 96 robotizzate, gestite dal regista con joystick. Una novità assoluta nel mondo per questo reality. Il Grande Fratello si potrà seguire in streaming con una doppia regia, ci sarà il live blogging, le puntate di datytime, di prime time e video e otto puntate in prima serata. Diciassette i concorrenti che lotteranno per vincere il premio da 100mila euro. Tra questi personaggi 'noti' (Simone Coccia Colaiuta, Guendalina Tavassi, Michael Terlizzi, Lucia Bramieri, Luigi Favoloso) e non (la commessa romana Lucia Orlando e il viterbese Alberto Mezzetti). (Continua a leggere dopo la foto)

Ma Barbara D'Urso non lascia mai niente al caso e durante l'ultima puntata di ''Pomeriggio Cinque'' ha lanciato l'amo parlando anche di un ingresso che, sicuramente, farà scalpore. ''Un ciclone proveniente dalla Spagna'', ha rivelato la conduttrice e, ovviamente, la rete si è scatenata puntando tutto su Aida Nizar e immaginando già i siparietti che potrebbe mettere in scena. Un nome che ai più non dice niente ma che agli 'esperti' di trash riporta alla mente alcune clip pubblicate in rete che mostravano il carattere fumantino e vendicativo della spagnola (indimenticabile la scena che la mostrava fare la cacca sul pavimento della casa del Grande Fratello). Aida Nizar e ha partecipato a ben 3 reality: il Grande Fratello, Supervivientes e Gran Hermano Vip. La Nizar viene anche ricordata per il leggendario conflitto con l’ereditiera Elettra Lamborghini, anche lei concorrente del Grande Fratello Vip spagnolo.

