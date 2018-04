Isola dei Famosi finita. Anche la 13esima edizione, praticamente 'nata e cresciuta' a suon di scandali e critiche. Poteva, allora, terminare senza un'ultima? Certo che no. Ma non tutti i telespettatori se ne saranno accorti. Era tardi (la proclamazione del vincitore è arrivata all'una e mezza passata), è vero, ma il pubblico più social dell'Isola non si è certo fatto sfuggire un dettaglio che, immancabilmente, è già finito sui giornali il giorno successivo alla finale. Ha vinto Nino Formicola. Il comico 64enne ha sbaragliato la concorrenza, cioè Bianca Atzei, con il 67% dei voti. Terzo Amaurys Perez, quarta Francesca Cipriani e quinto Jonathan Kashanian. Dall'Expo di Milano – teatro della finalissima – hanno raggiunto lo studio uno a uno. Ma prima dei finalisti, il palco è stato tutto di due grandi protagoniste di questa edizione: Alessia Mancini e Rosa Perrotta, che ha anche ricevuto una proposta di matrimonio in diretta. Momento romanticismo: a sorpresa, Pietro Tartaglione (il fidanzato conosciuto e 'scelto' a Uomini e Donne) si è inginocchiato e le ha chiesto la mano. Con tanto di anello, ovvio. "Ma veramente stai a fa? Sei un pazzo amore! Certo che sì", ha risposto lei. Bacio e petali di rose rosse sul led, come a Uomini e Donne. E poi, sempre Rosa: "Siete tutti invitati!". (Continua dopo la foto)

Ma andiamo avanti di qualche ora e arriviamo al momento della proclamazione del vincitore. È l'1,36 quando Alessia Marcuzzi fa il nome di Nino, che era già incredulo quando, tempo prima, ha battuto Amauyrs al televoto. Formicola non crede alle sue orecchie e in studio inizia la festa. O meglio: uno show nello show. Perché in men che non si dica è scattata la corsa al selfie con il vincitore appena proclamato. Ma a ben guardare, più volte, durante la puntata, la regia ha inquadrato cellulari e flash. La stessa Mara Venier subito dopo la proposta di nozze di Pietro a Rosa ha voluto immortalare il momento su Instagram. Quando è stata annunciata la vittoria di Gaspare, però, erano più le persone in fila per il selfie di rito che quelle che si complimentavano con il naufrago. (Continua dopo le foto)

Sui social, i telespettatori hanno subito fatto notare questo aspetto: ''Comunque è una vergogna che non si godono il momento. Tutti a scattare selfie e fare video. Tristezza infinita'', scrive qualcuno. Ma il 'bello' deve ancora venire. Tra chi non ha resistito al selfie con Nino, anche Nadia Rinaldi. L'attrice era già stata inquadrata mentre riprendeva la scenetta di Rosa e Pietro sul palco, ma per la foto con il vincitore ha fatto una gaffe che, naturalmente, non è passata inosservata. Nadia non si è accorta di avere un pacchetto di sigarette tra le mani mentre raggiungeva il centro dello studio. E sui social parecchi hanno subito fatto notare la corrispondenza tra il fumo e il canna-gate che ha travolto il reality: "E l'Isola si è chiusa con un primo piano del pacchetto di sigarette che Nadia Rinaldi impugnava facendosi un selfie con Nino. Non ci posso credere. È surreale", scrive Davide Maggio. E, ancora, si legge sui social: ''Isola, tutto finisce così come è iniziato… dopo tutto quel gran parlare di #coerenza non poteva che essere così!''.

