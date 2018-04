Lunedì 16 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata importante, per questo Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare il suo abito da sposa. Sì, proprio quello che aveva indossato al suo matrimonio. Naturalmente era uno schianto ma questa non è certo una novità. A vincere la tredicesima edizione del reality, una delle più piene di colpi di scena e polemiche, è stato Nino Formicola, ovvero colui che ha sempre detto di odiare i reality. Sarà proprio per questo distacco che Formicola ha conquistato il cuore del pubblico e si è portato a casa la vittoria? Forse. Quelli di Mattino Cinque, che non hanno mai fatto mistero di fare il tifo per lui. Secondo il loro pronostico, sarebbe stato proprio Nino il vincitore. Secondo Federica Panicucci e il suo team Formicola avrebbe vinto per via delle sue maniere gentili, per il suo fare da paciere, per essere sempre disponibile con tutti. E così è stato. Formicola ha vinto battendo Bianca Atzei. Tanta la gioia del comico che non si aspettava di ottenere questo grandioso risultato. Ma non era di questo che volevamo parlarvi. Continua a leggere dopo la foto

Perché, ieri, durante la puntata che è stata piena di colpi di scena e di emozioni, è successa una cosa molto particolare… È stata Vladimir Luxuria, ospite del salotto di Federica Panicucci, a svelare questo fatto inedito che fa un po' ridere un po' no. Si tratta di un fatto accaduto dietro le quinte dell'Isola dei famosi, lunedì sera. Uno dei naufraghi era in lacrime. Francesca Cipriani era disperata – così ha detto Luxuria a Mattino Cinque – per un motivo un po' particolare. La maggiorata della tredicesima edizione del reality era fuori di sé per via di ciò che le hanno imposto di fare dietro le quinte. E sarebbe? Beh, la Cipriani che è molto vanitosa, prima di entrare in studio si era truccata alla perfezione…

E si era anche fatta dei meravigliosi boccoli. Insomma, era uno schianto e si sentiva bellissima. Ma… "Si era truccata tantissimo e fatta pettinare con dei meravigliosi boccoli, ma è stata bloccata. Le hanno detto che avrebbe dovuto fare un ingresso in studio da naufraga e l'hanno, quindi, obbligata a struccarsi e spettinarsi. Lei era disperata. Voleva apparire al meglio, ma non ha potuto e quindi ha pianto". Avrebbe voluto essere perfetta ma le hanno detto che sarebbe dovuta entrare in studio "da naufraga". Questo sarebbe il motivo per cui si sarebbe messa a piangere. La Cipriani – che donna! – è arrivata quarta, battuta al televoto dal vincitore Nino Formicola. E ora che l'isola è finita cosa combinerà Francesca? Restiamo in attesa di aggiornamenti.

