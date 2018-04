Uomini e Donne, la scelta al trono classico diventa sempre più difficile. E si allontana. No, non stiamo parlando di Nilufar Addati e Sara Affi Fella o di Mariano Catanzaro. Il tronista da cui tutto il pubblico si aspetta una decisione è Nicolò Brigante. Arrivato in studio prima dei tre appena nominati, il bel siciliano dovrebbe concludere a breve il suo percorso a Uomini e Donne. 'Dovrebbe'. Il condizionale è d'obbligo, perché sono settimane che i telespettatori stanno col fiato sospeso. Ma sembra proprio che Nicolò non riesca a schiarirsi le idee. Chi non ha visto le ultime puntate, fondamentalmente non ha perso niente: il dubbio di Brigante è sempre tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum, le due corteggiatrici rimaste. Eppure di colpi di scena ce ne sono stati! In ogni caso, però, il 23enne continua a essere indeciso tra le due. L'avevamo lasciato così: con Marta aveva più o meno recuperato il rapporto, dopo il prematuro abbandono dello studio di un paio di settimane fa; con Virginia, invece, che in esterna gli aveva mostrato la scritta 'Scegli me', il feeling ha scricchiolato quando lei ha volutamente evitato di nominare la rivale. Un comportamento che insospettito il tronista, ma poi hanno fatto pace. (Continua dopo la foto)

Si è tornati al punto di partenza, quindi. Sembra che Nicolò stia bene e a suo agio con entrambe. Ma è quello che succede nella nuova registrazione che cambia le carte in tavola. Nella prossima puntata del trono classico, infatti, dopo il capitolo Nilufar, si passa subito al trono di Brigante, che esce in esterna con entrambe. Con Marta l'appuntamento è tenerissimo. Nessun bacio o carezza, stavolta, ma lui le fa fa ascoltare la canzone del film Tarzan, la stessa che le ha dedicato suo padre. E ovviamente un momento così intimo e speciale mette in imbarazzo e commuove la corteggiatrice. Dopo aver commentato l'esterna, Maria De Filippi manda in onda l'uscita tra il tronista Virginia e già la location lascia il pubblico di stucco. Figuratevi la Pasqualato... (Continua dopo le foto)

Sorpresone: Brigante porta la Stablum a Parigi. Ma prima ancora di scoprire la meta, i due discutono e lei confessa che in caso di scelta risponderà di no. Poi, però, lui tira fuori i biglietti per la Francia. Si va a Parigi perché, le dice, è una città raffinata come lei. La destinazione non tradisce le aspettative, l'esterna è super romantica e Nicolò e Virginia sembrano stare benissimo insieme. Finita la clip, però, arriva la reazione di Marta. Furiosa, è ovvio. Non riesce proprio a digerire quell'esterna e così, dopo essersi sfogata davanti a tutti, comincia a litigare con il tronista. Che non si sente minimanete in colpa: anche a lei ha riservato diverse sorprese. Si inserisce anche Gianni Sperti, allora, nella discussione, che rivela di essere rimasto piacevolmente colpito dall'esterna con Virginia. Ad avviso dell'opinionista, il tronista e Virginia sono bellissimi insieme, a prescindere da Parigi. Marta non regge e di fronte alle parole di Gianni, si alza e se ne va mandandolo a quel paese.

“Il nuovo tronista è lui”. Nessuno ci crede. A Uomini e Donne il trono di Nicolò Brigante sta per giungere al termine, al suo posto è in arrivo un nome grossissimo (e non è Jeremias Rodriguez). Però c’è chi storce il naso: “Il solito raccomandato”