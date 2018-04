I naufraghi hanno ormai lasciato l'Honduras e sono tornati in Italia. Come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l'Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo "canna-gate", con le accuse da parte di Eva Henger contro Francesco Monte, accusato di aver fumato marijuana. Più che il fatto in sé, è stata la gestione claudicante da parte della produzione a scatenare molte critiche verso il programma e la conduttrice Alessia Marcuzzi. Per iniziare la puntata sotto i migliori auspici la conduttrice ha voluto fare una scelta di look decisamente particolare. Infatti la bionda romana per l'occasione ha indossato un sontuoso abito bianco e gli occhi più attenti si sono accorti di un particolare veramente strabiliante: Alessia indossava il suo abito da sposa che peraltro le calza a pennello. Una scelta azzardata, ma soprattutto unica nel suo genere. (continua dopo la foto)

La conduttrice dell'isola nel 2013 a sorpresa convolò a nozze con il compagno Paolo Calabresi Marconi pubblicando sui suoi account social le foto del matrimonio. Un abito bellissimo e ricercato che porta la firma dello stilista Gimbattista Valli corto davanti e lungo dietro che lascia scoperte le sue lunghe e famigerate gambe. Poco fa ha svelato il suo piccolo segreto su Instagram scrivendo:" Quest'anno ho voluto farvi entrare nel mio armadio per cercare di reinventare capi già indossati nel tempo. Ognuno di questi conservava un ricordo e un emozione ed è stato bello riscoprirli puntata dopo puntata...". Infatti Alessia ha voluto optare per un'isola low cost, senza strafare e dimostrando di avere ottimo gusto e grande classe. (continua dopo le foto)

Ma finita la puntata Alessia va direttamente a sposarsi? #isola — Aurora (@__ItsAurora) 16 aprile 2018

Ma si deve sposare la svicolona? #isola — Mario Mandžukić 17 (@Mangiukic) 16 aprile 2018

È IL SUO VESTITO DA SPOSAAAA #ISOLA — Giada (@__Giada) 16 aprile 2018

Alessia è pronta per andare all’altare. #isola — Malinconia⛈ (@Malinconia6) 16 aprile 2018

"Non potevo - ha scritto la Marcuzzi - non concludere la mia avventura con l'abito che più di tutti ha rappresentato uno dei momenti più intensi ed emozionanti della mia vita: l'abito da sposa, custodito gelosamente nel mio armadio. Grazie per avermi accompagnato in questa grande avventura!". Nonostante le critiche e la fatica di portare a termine questa edizione del reality, Alessia ha dato dimostrazione di grande serietà e di essere in grado, nonostante qualche intemperanza, di mantenere sempre il suo bellissimo sorriso sulle labbra.

