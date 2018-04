A quattro mesi dal termine del Grande Fratello Vip, a Cinecittà è di nuovo arrivato il momento di spiare la casa più famosa d'Italia. Quest'anno, al timone del Grande Fratello Nip, l'edizione degli sconosciuti, ci sarà Barbara D'Urso, la regina del pomeriggio di Mediaset con ''Pomeriggio Cinque'' e della domenica, con il suo seguitissimo ''Domenica Live''. Diciassette sono i concorrenti dell'edizione numero 15 che si contenderanno il montepremi finale di 100mila euro. Tra i concorrenti ci sarà Lucia Orlando, una giovane commessa romana di cui si sa ben poco. Quanto è alta? Quanto pesa? È fidanzata? Andiamo a scoprirlo. Gli opinionisti del reality sono due reduci dalla versione 'vip': il cantautore Cristiano Malgioglio e l'attrice Simona Izzo. Il Gf vede protagonisti 'non famosi' e non. Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane, Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello 11, Angelo Sanzio ovvero il 'Ken italiano' per le tante operazioni di chirurgia estetica, Marco Cucolo conosciuto per essere il baby fidanzato di Lory Del Santo e concorrente di Pechino Express, Andrea Cerioli del Grande Fratello 13 ed ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi e Mila Suarez sono alcuni dei nomi dei 'conosciuti'. (Continua a leggere dopo la foto)

Romana, 28 anni (è nata il 22 novembre 1989), commessa in un negozio di abbigliamento. Lucia Orlando è una concorrente del Grande Fratello 15. Per cinque anni ha lavorato come animatrice in alcuni villaggi turistici e guardando al futuro sogna di cambiare strada e aprire una galleria d'arte. Fragile e sensibile: ''Spesso piango per scaricare le tensioni che accumulo... piango sotto la doccia così le lacrime si confondono con l'acqua''. Ama vestire sportiva perché non le piace mettere in mostra la sua bellezza, ma se c’è un'occasione importante allora: ''Mi vesto da femmina e indosso l’unico paio di scarpe con i tacchi che ho. Sembro cattiva, un po' stronza, ma solo se non mi conosci. Sembra che me la tiri ma non è così''. (Continua a leggere dopo le foto)

Barbara D'Urso torna al Grande Fratello. ''Il corteggiamento è iniziato a settembre ma io avevo declinato l'invito. - ha detto la D'Urso durante la conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione del reality show - A Domenica Live ho iniziato a mettere gli abiti che usavo nelle prime edizioni del Grande Fratello, poi 20 giorni fa ho deciso di cedere al canto delle sirene e sono entrata in questo progetto. Questa volta sono più agitata, ho l'ansia da prestazione, avevamo grandi ascolti, sono tre anni che l’edizione originale non c'è, la gente si è abituata ai vip. Sarà un Grande Fratello puro, originale, ma con delle contaminazioni''. Nonostante Barbara abbia accettato solo poche settimane fa, ha comunque contribuito alla scelta dei concorrenti dal momento che li ospiterà nei suoi programmi pomeridiani.

