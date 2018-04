Alle sue spalle ha sono relazioni 'importanti', famose e turbolente. La prima con Gianluca Vacchi, l'imprenditore diventato famoso in tutto il mondo grazie ai suoi balletti social, la seconda con Stefano Ricucci, ex immobiliarista di Zagarolo ed ex marito di Anna Falchi. Proprio quest'ultima love story è finita con un processo per violenze. Stiamo parlando di Bonetti, modella nota soprattutto per i suoi flirt (nonostante questo le informazioni sul suo conto sono pochissime. Altezza e peso, per esempio, sono sconosciuti) che farà parte del cast del Grande Fratello Nip. Nonostante la fama raggiunta grazie ai suoi flirt, di Patrizia si sa poco e, nonostante il suo lavoro da modella, altezza e peso sono sconosciuti. Era il 2015 e la giovane aveva accusato l'imprenditore di averla picchiata perché sorpresa a trascorrere una serata insieme al figlio di lui, Edoardo Ricucci. ''Una mitomane, avvelenata di protagonismo. Una baby killer, anche se non ha ammazzato nessuno, che ha ben più dei suoi 19 anni. Navigata, in giro per l’Italia a far danni da quando non era ancora maggiorenne'', l'aveva dipinta all'epoca di fatti Ricucci. ''Io la conosco bene Patrizia, - aveva proseguito - l’ho incontrata quando all’hotel Bernini partecipava al casting per diventare la nuova Belen. Cerca disperatamente di farsi pubblicità, a 17 anni già viveva con Vacchi, a Natale scorso era a Miami dove siamo stati insieme. È nota a tutti, dopo tre mesi l'ho sbolognata perché la notte si trasforma. Come dottor Jekyll e mister Hyde''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Ero uscita a cena con Edoardo e altri amici, - aveva raccontato l'allora 19enne - poi siamo andati a casa. Stefano è arrivato, mi ha presa a sberle e ha portato via il figlio''. Dopo la storia con l'ex marito di Anna Falchi, Patrizia ha intrapreso una relazione con Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi D’Alessio e della sua prima moglie. Storia che poi, dopo pochissimi mesi, è naufragata. ''È addio fra Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi ed ex di Nicole Minetti e Patti Bonetti, bomba sexy diventata famosa per aver avuto flirt con l'immobiliarista-playboy Stefano Ricucci e con l'imprenditore Gianluca Vacchi – si leggeva sul settimanale – La loro storia era stata svelata da Diva e Donna a settembre e lei si era già trasferita nella casa di famiglia all'Olgiata. Ma dopo una lunga trattativa ha fatto le valigie''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Da sempre ho amato il verbo essere, soprattutto stimo quello che viene dopo, se stesso” scrive la mora nel suo profilo Instagram. Patti, insomma, è una sicura di sé e le piace farlo sapere. “Amo la mia vita” scrive ancora sul social delle foto. A scorrere le immagini si nota la bella vita che Patti, così la chiamano gli amici, fa: viaggi, cene fuori, shopping sfrenato e famiglia. Bolognese, nata nel 1996, fa la modella e la sua bellezza magnetica cattura lo sguardo. Prima di lanciarsi nel mondo della moda, però, Patrizia Bonetti, classe 1996, ha frequentato l'università LUISS a Roma senza conseguire la laurea.

