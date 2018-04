Una puntata con i fiocchi per Eleonora Daniele a Domenica Live. Pensate che ci sia qualcosa che non quadra? Beh la stessa cosa l'ha pensata anche Barbara D'urso che suo mal grado ha dovuto sopportare la presenza invadente e ingombrante della collega Rai nella sua trasmissione. Carmelita più volte ha fato capire di non amare eccessivamente la sua 'rivale', ma in questa occasione è diventata blu dalla rabbia e non ha potuto dire una parola per evitare figuracce. Nel corso del contenitore domenicale di Canale 5, l'ex gieffina infatti è stata nominata in più occasioni dagli ospiti che l'hanno descritta come una persona meravigliosa. Una bella pubblicità in(-)diretta. La presentatrice aveva invitato alcuni personaggi dello spettacolo che dopo il grande successo hanno vissuto periodi bui, di grande povertà, dai quali fortunatamente si sono ripresi. C'erano Marco Baldini, Marco Del Noce e anche Maurizio Ferrini, l'ex Signora Coriandoli, che ha detto qualcosa di molto importante proprio riguardo alla Daniele. L'attore ha infatti pubblicamente ringraziato la conduttrice Rai. (continua dopo la foto)

Ferrini ha raccontato di quel periodo terribile in cui ha vissuto un'esperienza di povertà che lo aveva messo letteralmente in ginocchio. Poi ha ringraziato l’ex gieffina e ora al timone di Storie Italiane e Sabato italiano: “Eleonora Daniele mi ha salvato” ha dichiarato il comico davanti a una D'Urso stupita oltre ogni misura. Carmelita è rimasta totalmente spiazzata, non si aspettava certo una cosa del genere, al punto che potuto soltanto rispondere: “Ah bene bravo!”. La conduttrice Rai infatti per aiutarlo lo ha voluto come ospite fisso di Sabato Italiano dopo aver ascoltato la sua triste storia. L’imbarazzo in studio è stato percepito anche sui social, ma per Barbara D’Urso 'l'incubo Daniele' non si è fermato certo qui. Altra super ospite di Domenica Live è stata Loredana Lecciso che ha raccontato in una lunga intervista la fine della storia d'amore, dopo ben 18 anni, con Al Bano Carrisi. (continua dopo le foto)

@eleonoradaniele nominata per ben due volte dagli ospiti a #DomenicaLive (da Ferrini, dalla Lecciso). Barbara sta per andare in autocombustione. #eleonoradaniele — Eva Zuccari (@EvaElisabetta) 15 aprile 2018

Mentre Lory parlava, senza nessun preavviso, ha citato proprio la presentatrice Rai: “La nostra amica Eleonora Daniele… Che salutiamo, ci starà guardando…”. E Barbarella? Ha commentato la cosa con un laconico "Certo" e non ha voluto aggiungere nulla, chiaramente. Il fatto è che carmelita qualche mese fa si era scagliata contro la Daniele, quando aveva dichiarato a Pomeriggio 5 che c’era una trasmissione – non di Mediaset – che copiava il suo programma in tutto e per tutto. Poi aveva attaccato la collega: “Vi dico perché non mi interessa: a scuola anche io copiavo tutto perché ero una capra e copiavo da quelli più bravi di me. Ecco perché ci copiano. Pazienza”. E infatti qualcuno su Twitter ha ironizzato: “Barbara lo sa che Eleonora Daniele la guarda sempre, e nel mentre prende appunti per copiare tutte le idee… #domenicalive”.

