Eccoci. Ci siamo. Mancano poche ore e poi scopriremo chi sarà il vincitore della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. Un’edizione piena di colpi di scena, quella di quest’anno, che ha sollevato non poche polemiche. Tutto è iniziato con Eva Henger che, durante la seconda puntata, ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti erano ancora nella villa e il gioco non era ufficialmente iniziato. Quell’accusa è costata non poco al povero Monte che, di sua spontanea volontà, ha deciso di abbandonare il gioco e tornare in Italia per rassicurare la famiglia. Qualcuno, però, sostiene che se ne sia andato perché aveva paura di essere sbattuto in un carcere in Honduras… Ma questa del canna-gate è solo una delle tante polemiche che ha sconvolto la tredicesima edizione del reality. Ce ne sono state tante: le discussioni feroci, le accuse di omofobia, le presunte corna che due naufraghi avrebbero messo ai rispettivi partner in Italia (sull’identità della coppietta però non è mai stata fatta chiarezza); le prove falsate, i favoreggiamenti della produzione e così via. Se avete seguito il reality, sapete bene di cosa parliamo. Continua a leggere dopo la foto

Anche Stefano De Martino, l’inviato in Honduras di quest’anno, non è stato risparmiato dalle critiche. Durante le prime puntate qualcuno lo aveva definito troppo impacciato, poco sorridente, poco adatto a ricoprire il ruolo che gli era stato assegnato. Poi però Stefano si è sciolto e ha dimostrato di essere un bravo inviato. Poi il patatrac. Striscia la notizia ha accusato il reality di aver fatto valere come valide delle prove che in realtà non lo erano. Secondo il tg satirico (e anche secondo altri) la colpa sarebbe di Stefano De Martino che non avrebbe controllato come avrebbe dovuto. A ogni modo, per essere alla sua prima esperienza, Stefano è stato bravo e se l’è cavata egregiamente. Ora, dopo 3 mesi di assenza, durante i quali ha sofferto di astinenza, è tornato a casa. Continua a leggere dopo le foto

Non senza una valigia piena zeppa di cose da raccontare. Non ultima l’uccisione di un boss della malavita che è stato ammazzato da due sicari proprio nell’albergo dove alloggiava Stefano De Martino e la troupe. Comunque. Ora che è tornato in Italia, Stefano ha potuto finalmente riabbracciare Santiago, l’unica persona di cui abbia sentito veramente la nostalgia. Ed è stato proprio Santiago che lo ha accolto in aeroporto dove non c’erano fidanzate, né presunte tali. Solo suo figlio che la scorsa settimana ha compiuto 5 anni. Poi si dedica a lui: vanno a spasso insieme, lui lo va a prendere a scuola, insomma fanno cose normali per recuperare il tempo perduto. Che dolcezza!

