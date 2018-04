È diventata 'famosa' per via di una causa - mediatica e non - contro la moglie del compianto Gino Bramieri, l'attore comico scomparso a 67 anni il 18 giugno 1996 per un tumore al pancreas. Lucia Merisio, conosciuta con il cognome da sposata, ovvero Bramieri, è nel cast della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip. L'attore si sposò all'età di 19 anni con Maria e si separò dopo quasi quarant'anni di amore, dal matrimonio nacque il figlio Cesare, il marito di Lucia, ma successivamente ebbe anche due compagne: Ida ed Angela Baldassini, e proprio con quest'ultima c'è stata la disputa con la Merisio per quanto riguarda l'eredità e il Telegatto che Gino Bramieri si aggiudico nel ’96 per la sit-com Norma e Felice, con Franca Valeri, appena tre mesi prima della sua scomparsa. A Domenica Live le due donne erano state protagoniste di alcuni faccia a faccia per via del famoso "Telegatto", secondo la nuora rubato proprio dalla Baldassini. La nuora Lucia accusava Angela Baldassini di aver incassato, poco prima della morte dell'attore, assegni per 750 milioni di lire a cui si aggiungevano anche 230 milioni, quindi circa un miliardo di lire, dati dal figlio di Bramieri, Cesare. (Continua a leggere dopo la foto)

''Non ho rubato il telegatto, perché spetta a me: la signora Laura ha fatto una foto e ha creato confusione, ma il telegatto spetta a mio marito e quindi alla mia famiglia'', aveva detto la nuora di Gino a Barbara D'Urso, 57 anni. Lucia è l'ultima erede della famiglia Bramieri e la custode della memoria artistica del grande attore e qualche anno fa ha deciso di vendere la casa di Milano in cui l'attore aveva trascorso tutta la sua vita. ''Fino a 6 mesi, un anno fa, - aveva detto Lucia nel 2015 - questo pensiero mi creava un dolore enorme. Sarà un processo difficile, ogni foglio di quella casa andrà controllato. Niente verrà buttato via, tutto verrà catalogato e custodito come è giusto che sia". (Continua a leggere dopo le foto)

"Questa è la casa dove Gino ha vissuto con mia suocera e mio marito - raccontava l'erede di Bramieri - fin da quando è stata costruita nel 1960. Poi è mancato Gino, poi mia suocera… io ci ho vissuto con mio marito, poi quando è scomparso anche lui questa casa io non l'ho più vissuta con quell'energia. Vivo ancora qui, amo questa casa e mi vengono le lacrime ancora adesso a parlarne. Ma è troppo piena di ricordi e cominciano a diventare troppo pesanti". A maggio del 2017, Lucia Bramieri (1,68 di altezza per circa 58 chili di peso) si è sottoposta a un intervento per togliere il grasso in eccesso, dopo aver perso 35 chili con il bendaggio gastrico e oggi lavora in un salone di bellezza.

