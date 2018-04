Capelli biondi e occhi azzurri. Per tutti il “biondo” o, come dice lui stesso: “Il Tarzan di Viterbo”. Si chiama Alberto Mezzetti ed uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello che parte domani. Un piccola apparizione in un lungometraggio, Ultimi della Classe, girato proprio a Viterbo e che nel cast contava anche Sara Tommasi, Alberto ha gestito per anni un negozi di abbigliamento chiamato “Man in black”. Attualmente gestisce un punto scommesse nel cuore della sua città natale. Per Alberto, 175 cm di altezza per 68 chili di peso (parecchi muscoli), questa è la prima vera avventura in televisione e sono in molti quelli che scommettono su di lui. Volto nuovo, diverso dagli altri inquilini della casa, potrebbe riuscire a fare presa sul pubblico. In questo l’aspetto fisico lo aiuterà non poco. Muscoli tirati e addominali scolpiti sono il frutto di un lavoro quotidiano che lo impegna qualche ora al giorno. Sul web non ci sono molte notizie sul giovane Alberto e questo potrebbe essere un bene, visto che potremmo semplicemente imparare a conoscerlo per quello che è, vedendo come si comporta nella casa del Grande Fratello 15. (Continua dopo la foto)

Per la gioia di tutte le signorine che seguiranno con passione il Grande Fratello 15 possiamo dire che Alberto Mezzetti, come anche gli altri tre boni pronti a entrare nella casa del Grande Fratello 15, è single. Tra le passioni di Alberto (che ha 34 anni di età) anche quella del calcio, come si evince dai suoi profili social. Tra le passioni del Tarzan di Viterbo c’è ovviamente anche la palestra. Il ragazzo conta quasi 4 mila follower su Instagram, dove è molto seguito e mostra a tutti i fan i video delle sue attività mentre si allena in palestra o nel giardino di casa. Particolarmente gradita l’attività a corpo libero che contribuisce a rendere il fisico armonico e sodo.

Alberto è molto legato alla sua famiglia e ama passare le giornate anche in compagnia di Nonna Pasqualina che fotografa spesso e immortala per le foto da pubblicare sui social. Lei, forse più di Alberto, un’autentica star della rete e una vera e propria istituzione a Viterbo. Ha un sorella, Giulia, e due nipotini. Il ragazzo è molto conosciuto in città e non appena la notizia si è diffusa è partito un tan tan mediatico per supportarlo ed aiutarlo a centrare la vittoria finale. Un traguardo difficile visto il parterre di Vip in gara ma non è detto che non possa essere lui la sorpresa dell’edizione numero 15.

