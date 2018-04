È la ''Belen di Parma'' una delle concorrenti del Grande Fratello Nip, la versione degli 'sconosciuti' condotta da Barbara D'Urso. In realtà, l'edizione numero quindici vede protagonisti 'non famosi' e non. Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane, Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello 11, Angelo Sanzio ovvero il 'Ken italiano' per le tante operazioni di chirurgia estetica, Marco Cucolo conosciuto per essere il baby fidanzato di Lory Del Santo e concorrente di Pechino Express, Andrea Cerioli del Grande Fratello 13 ed ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi e Mila Suarez sono alcuni dei nomi dei 'conosciuti'. È proprio Mila, forse non nota ai più è la sosia di Belen Rodriguez. Classe 1988, la 30enne è originaria di Casablanca, in Marocco, e si è trasferita in Italia per trovare fortuna. Grazie alla sua bellezza e alla sua somiglianza con la più ben nota Belen Rodriguez, Mila è riuscita a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo grazie a Fabrizio Corona. (Continua a leggere dopo la foto)

Sfruttando l'onda del successo, Mila è entrata a far parte del cast di Uomini e Donne partecipando, sempre nel 2013, come corteggiatrice al trono di Emanuele Colombo. Lo scorso anno ha intrapreso una relazione con l'attore Alex Belli, ex marito di Katarina Raniakova. I due hanno divorziato dopo alcune voci - e conseguente confessione dell'attore di Centovetrine - su tradimenti e ricatti. Nella vita di Belli è quindi entrata Mila. I due avevano fatto notizia per via di alcune foto in cui si mostravano nudi in mezzo alle limpide acque delle Maldive. Prima di essere lanciata nel mondo patinato Mila Suarez (1,72 di altezza per un peso di 53 chili) si arrangiava facendo la cameriera o la barista, ma dopo aver conosciuto il re dei paparazzi la sua vita è cambiata e per lei sono arrivate le prime copertine, sfilate e shooting fotografici. (Continua a leggere dopo le foto)

''Mi fa molto piacere, magari avessi il successo che ha lei, - diceva l'allora cameriera Mila alla Gazzetta di Parma - ma comunque mi piacerebbe essere conosciuta come Mila Suarez più che come sosia di Belen''. ''Ormai da un anno - Mila aveva rilasciato l’intervista nel 2011 - tutti al lavoro mi dicono che assomiglio sempre di più alla soubrette argentina. Inizialmente, credevo mi prendessero un po' in giro, ma poi hanno iniziato a fermarmi anche delle persone per strada. Di recente ho prestato il mio volto come testimonial del concorso ‘Miss e Mister Europa’, organizzato dall’associazione artistica ‘Doppiozero’, e in molti hanno creduto che la ragazza sul manifesto fosse proprio Belen’’. Sfruttando l'onda del successo, Mila è entrata a far parte del cast di Uomini e Donne partecipando, sempre nel 2013, come corteggiatrice al trono di Emanuele Colombo ed è stata una tentatrice del reality ''Temptation Island''.

Filippo Contri: età, altezza, peso e vita privata. Tutto quello che c’è da sapere sul concorrente del Grande Fratello Nip