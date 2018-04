È una delle cantanti più famose e longeve d'Italia, Iva Zanicchi nei suoi 55 anni di carriera ha collezionato moltissimi successi, ma anche qualche gaffe. L'aquila di Ligonchio è stata ospite di barbara D'Urso dove ha raccontato la verità su un momento molto imbarazzante della sua carriera, forse una delle scene più trash della storia della televisione: ovvero la presunta defecazione in diretta a Carramba che sorpresa. Iva naturalmente nega tutto e spiega che non solo è stato un fraintendimento, ma che era anche tutto preparato, solo che lei in quell'occasione si lasciò prendere la mano un po' troppo. "Spiego, se mi credete bene, sennò chi se ne frega. Ero a Carramba che sorpresa, un impresario argentino mi chiese un favore: dovevo far finta che mi scappasse la pipì, di fronte a un mago che avrebbe dovuto fingere di ipnotizzarmi. Io gliel'ho fatta, ho volutamente esagerato e sono andata dietro il divano a tirarmi giù i pantaloni. È successo il finimondo. Carlo Conti è accorso mettendomi la sua giacca addosso. Dopo 12 anni ancora si parla di Iva Zanicchi che fece la cacca sul palco". (continua dopo la foto)

Insomma tutta una messa in scena e nessun 'bisognino' in diretta, ma sicuramente la scena è stata epocale. Tuttavia la Zanicchi con il suo temperamento esplosivo non si è sottratta a un'ulteriore figura barbina. L'artista ricorda di quando era una ragazzina e voleva cantare, l'unico a difenderla era il parroco del suo pese don Erio Cilloni: "'Se vuole cantare, lasciatela fare. Non voglio sentire pettegolezzi'. Quel prete è ormai morto da mille anni, ho bellissimi ricordi di lui". Peccato che il religioso sia ancora vivo, ha 93 anni ed è stato raggiunto per un'intervista dagli inviati di Domenica Live: "Don Erio, le chiedo perdono. Pensavo lei fosse già col Signore, invece vedo che lei è un giovanotto e sta benone!".





La cantante ha avuto veramente un bellissima carriera e ha ancora progetti entusiasmanti. Iva Zanicchi ha infatti annunciato i suoi nuovi progetti lavorativi. A partire dal ritorno sul palcoscenico: "In estate ricomincio a cantare, con l'orchestra. Poi porterò questo spettacolo a teatro, "Una vita da zingara"". La novità più succosa, però, riguarda il cinema: apparirà nel prossimo film dei Manetti Bros, la coppia di registi vincitori del David di Donatello per Ammore e Malavita. Don Erio aveva ragione, il destino della Zanicchi era nello spettacolo con o senza gaffe.

