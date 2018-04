Dalla casa del Grande Fratello al carcere di Bergamo: questa l'epopea del concorrente del reality che di guai con la giustizia ne aveva avuto già qualcuno. La scorsa estate, era stato infatti arrestato per aver aggredito prima i propri genitori adottivi, poi i carabinieri che erano intervenuti a riportare la calma dopo che la madre aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Kiran Maccali il concorrente della 12esima edizione del Gf, indiano di origini ma residente da tempo a Romano di Lombardia è di nuovo nei guai. Questa volta il ragazzo è finito in carcere accusato dai carabinieri di reiterate molestie all'ex fidanzata e per aver violato le misure cautelari a cui era sottoposto, come scoperto dai militari. Nonostante queste restrizioni Maccali ha continuato a molestare l'ex fidanzata, importunandola e minacciandola, nel comune di residenza della giovane in provincia di Brescia. Proprio per aver violato gli obblighi imposti dal giudice è scattata un'ordinanza di aggravamento della misura preventiva. (continua dopo la foto)

I carabinieri della stazione di Romani di Lombardia l'hanno arrestato e portato nel carcere di via Gleno, a Bergamo. Il provvedimento che giustifica l'applicazione del carcere motiva la scelta con la mancanza di "capacità autocustodiale" da parte dell'imputato. Di qui all'arresto il passo è stato breve: aggravamento della misura preventiva eseguito dai carabinieri che hanno portato l'uomo nel carcere bergamasco. E dire che la sua ‘carriera' da personaggio televisivo prometteva bene: essendo originario di Vythiri, in India, si era costruito il riuscito personaggio del "principe" indiano. E anche se restò nella Casa del per 64 giorni venendo poi escluso dalle votazioni del pubblico avrebbe probabilmente potuto sfruttare la notorietà del passaggio televisivo.





Maccali invece è tornato sui giornali, sì, ma nelle pagine di cronaca. Ai tempi della sua partecipazione al Gf12, Kiran si definiva una persona alla buona e aveva descritto la sua donna ideale in questi termini: bella, sincera e non viziata. Sul suo profilo del Grande Fratello si legge: "Vive con i suoi genitori, padre pensionato e madre casalinga, in provincia di Bergamo: ‘abbiamo un rapporto aperto, andiamo molto d'accordo". Inoltre si definiva una persona 'alla buona': "Sono di compagnia e creo compagnia, dico sempre quello che penso e sono ambizioso, ma non passo sopra agli altri per perseguire i miei obiettivi, ho grande rispetto per il prossimo, ma ho imparato che se non ti fai valere ti schiacciano, ho dovuto imparare a difendermi per non soccombere".

