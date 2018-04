È uno dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne, Sossio Aruta riesce sempre a distinguersi su tutti gli altri. Nello studio di Maria de Filippi si è conquistato la fama di grande seduttore e per tale ragione molto spesso è al centro di mille polemiche e subisce gli attacchi degli opinionisti, in particolare di tina Cipollari che non manda giù il suo modo di fare che ritiene troppo spregiudicato. Il grande pubblico si ricorda del 47enne campano per il calcio (milita tuttora nella Torrese e anni fa ha partecipato anche al reality Campioni, il sogno), ma ormai è molto più noto per le sue conquiste e i suoi modi di corteggiare le donne all'interno della trasmissione di Queen Mary che per le prodezze sul rettangolo verde. A confermare che in questo ruolo ci si trova benissimo ci ha pensato il diretto interessato che ha appena pubblicato su Instagram un paio di scatti abbastanza compromettenti, ma soprattutto decisamente espliciti. Sul suo profilo social sono infatti apparse due immagini che lo ritraggono quasi nudo e ammanettato: l'apoteosi del trash. (continua dopo la foto)

Negli scatti si vede Sossio sorridente, adagiato sul letto. Alle sue spalle campeggiono frasi,in diverse lingue, inneggianti all'amore, lui se la ride, ammanettato. Come a dire che fino a quel momento se l'è spassata e così ha voluto condividere questo momento delicatissimo con i suoi fan. A corredo delle foto una didascalia: "Aiutoooo mi hanno buttato la chiave... chi viene a liberarmi... è domenica devo andare a giocare ...però questi giochetti... ad una certa età... non si fanno... la chiaveeee. #yo soy ..sadico. Yo soy.il re leone, yo soy un bomber". Poi invita gli utenti a comprare il suo libro Yo soy un pajaro. Io sono un falco in cui parla di sé a tutto tondo. Insomma è uno che se la canta se la suona. (continua dopo le foto)





Nelle ultime settimane intorno a lui si sono scatenate numerose polemiche per colpa di una frequentazione con due donne. A creare scalpore è stato il fatto che Sossio abbia approfondito la “conoscenza” con entrambe le sue corteggiatrici. Per lui, però, non c’è nulla di male in tutto ciò. In una intervista per il settimanale Uomini e Donne magazine ha spiegato le sue ragioni. “Non ho mai dichiarato di aver avuto rapporti intimi con entrambe le donne che stavo frequentando. Ognuno ha tratto le sue conclusioni". Ma poi entra in contraddizione: “Siamo adulti e vaccinati, quindi se una signora decide di venirmi a trovare e di condividere la stanza con me, non ci vedo nulla di male a concedersi dei momenti d’intimità". Chissà se una di queste due signore si è spinta ad ammanettarlo... per tenerlo buono.

