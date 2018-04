L'Isola dei Famosi è agli sgoccioli, ormai la finale è alle porte, ma i vip eliminati dal gioco non fanno altro che alimentare le polemiche. Nella puntata del 15 aprile di Domenica Live è stato affrontato un tema molto caldo: ovvero il tradimento. Nel corso del reality più volte è venuto fuori questo argomento scottante e in particolare si vociferava che tra Elena Morali e Marco Ferri ci fosse stato qualche intrallazzo. L'ex pupa è intervenuto in trasmissione assieme al fidanzato scintilla, con cui si sposerà a breve. A insinuare il germe della discordia era stata Cecilia Capriotti, che aveva detto che la showgirl si era interessata un po' troppo al figlio di Riccardo Ferri. "Non è assolutamente vero che ho tradito Scintilla - è esplosa la Morali -, o meglio: Marco è un bel ragazzo! E gliel'ho detto: sei un gran figo. Ma da lì a pensare di averci una storia ne passa. Io a Marco voglio bene, è una bellissima persona. Cecilia ha detto che ho mandato Paola da Marco per dirle che mi piaceva? Ma se era così glielo dicevo io di persona! Cecilia non può parlare della sua Isola perché non ha fatto nulla e così parla degli altri, ogni settimana si inventa una nuova storia". (continua dopo la foto)

L'inghippo è scaturito da una dichiarazione ben precisa della Capriotti, che senza fare nomi aveva lasciato intendere parecchie cose: "Una naufraga, fidanzatissima, si era infatuata di Marco, lui ha risposto 'no, grazie'". Ovviamente i sospetti sono immediatamente ricaduti su Elena e Rosa Perrotta. Secondo il pettegolezzo che ha viaggiato alla velocità della luce la naufraga incriminata avrebbe spinto una terza persona a parlare con Marco per proporgli un incontro di notte sulla spiaggia. Rimaneva il dubbio su chi fosse la potenziale fedifraga. Rosa è stata discolpata nei giorni scorsi, quindi Elena è stata individuata come la possibile colpevole. Sulla questione è intervenuta anche l'ambasciatrice Paola Di Benedetto che a Domenica Live ha chiarito la sua posizione: "Ho detto a Marco che erano stati fatti apprezzamenti su di lui da parte di Elena. Ma da qui a dire che sarebbe nata una coppia…". (continua dopo le foto)





Così in trasmissione tra Capriotti e Morali sono volati stracci e paroloni. "Con Cecilia - ha detto Elena - non ho mai parlato di Marco. Eravamo in due isole, Marco l'ho conosciuto nella quarta settimana e lei è uscita la terza. Cecilia, sei falsa, da quando sei uscita hai parlato male di tutti. Impara a fare l'Isola, vai a fare la legna e a farti il cu**! All'Isola lei non faceva nulla, rubava il cocco. Perché non sei andata a fare il GF allora?". La risposta di Cecilia: "Non ho fatto il nome di nessuno. Non le permetto di offendermi come una vipera. Elena, tu hai sparlato di tutti, hai offeso Nino. Siamo per la verità, a una ragazza piaceva Marco e mi era stato raccontato da un'altra. Potevo risparmiarmelo ma non posso essere accusata. Io ho subito un'ingiustizia, quando hanno detto che avevo avuto un flirt con Amaurys. Ora devo stare zitta? Ho solo detto la verità". Alla fine un nulla di fatto, ma toni sempre più decadenti per quest'isola della discordia.

