Ballando con le stelle entra nel vivo e come sempre quando il traguardo è vicino aumentano le polemiche. Succede così che dopo l’esibizione di Gabriel Garko, per 12 anni corteggiato da Milly Carlucci e finalmente sul palco, succede il fattaccio. E le critiche non si sono fatte attendere con critiche neppure troppo velate e parole forti nei confronti del programma e di alcuni giudici, su tutti: Sandro Mayer reo di aver attribuito il tesoretto (di ben 50 punti, equivalenti al punteggio ottenuto dal ballerino per una notte Gabriel Garko) a Nathalie Guetta. Il Direttore spiega di pescare sempre dal fondo della classifica per aiutare gli ultimi che, in questo caso, sono diventati primi! Gli altri non ci stanno. A prendere parola sono Giaro Giarratana e Eleonora Giorgi: non è giusto che venga premiata la simpatia, dovrebbe essere valorizzato il risultato.

““Ma dai Minghi non merita di uscire e nemmeno Akash.. Mayer veramente ha rotto, salva sempre quelli che dovrebbero uscire! Con tutta la simpatia del mondo per Nathalie pero' era ora.. ingiustizie.”. Scrive un’utente particolarmente furiosa. (Continua dopo la foto)

“Meyer è il classico raccomandato che dobbiamo sorbirci ,ma il contributo allo stare è pari a zero.Dice cose sempre fuori dal contesto del programma,fa fatica a articolare domande sensate”. “Io nn ho parole!!!! La guetta sempre in finale e pure il tesoretto!!! Oltre a Mayer che è incompetente anche il pubblico è accecato!!!” Io adoro la Guetta è simpaticissima... Però premi del genere dovrebbero essere assegnati da chi è veramente competente... Onestamente sono stati sprecati quei 50punti......ma neanche regalati a chi si fa male perché poi se vale come si è visto va avanti.... Dateli però a chi veramente merita” “Quest'anno sono delusa del programma, troppi balli svelti e prese, niente di romantico, danno i voto alla simpatia, robozao e Ciacci non mi piacciono.





la giuria sembra un'opera di carità, i personaggi come Mayer, e la Bruzzone non capisco cosa ci facciano, Milly ha voluto infilare nel programma troppe cose, il ritmo è troppo veloce per via del tempo...”. Insomma, un clima che si va infuocando. Nella puntata di ieri intanto nessuno è stato eliminato. Al televoto, che rimarrà aperto tutta la settimana, vanno Akash Kumar eAmedeo Minghi. Le polemiche non mancheranno, intanto, dopo il successo della scorsa settimana, Milly viene sconfitta nella gara degli ascolti da Maria De Filippi. Un segnale?

Ti potrebbe interessare: “Irriconoscibile”. Gabriel Garko, che succede? Ospite di Ballando con le stelle, il ballerino infiamma il pubblico con un tango irresistibile. Ma quel particolare sul suo volto non sfugge all’occhio della telecamera. Gonfio, trasformato, sul web è un massacro mediatico