Altro che Amici. Il serale dell’edizione 2018 è iniziato da due settimana appena e già è guerra aperta. Succede tutto sotto gli occhi di Maria De Filippi che assiste contrariata e impotente a uno spettacolo che non è piaciuto a nessuno. Né in studio, né a casa. Uno spettacolo che rischia di intaccare la figura stessa del programma nei suoi cardini. Adesso a Maria il compito di risolvere la patata bollente. Nella seconda puntata Heather Parisi ha criticato Alessandra Celentano e ha “incassato” la replica di Simona Ventura. Alla professoressa di ballo la Parisi ha detto: “Fai così perché ho i fatto i complimenti alla coreografia di Veronica e non alla tua“. La show-woman ha “punzecchiato” la maestra di danza dopo che la ballerina Lauren si è esibita in una coreografia della Peparini; si è però così sentita rispondere dalla diretta interessata: “Hai una cattiveria addosso che è imbarazzante“. Poi ha anche incassato la replica di Simona Ventura. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha letteralmente fatto a pezzi la showgirl replicando alle frecciatine legate alla polemica su Biondo. (Continua dopo la foto)

“Non volevo abboccare all’amo della qui presente Disco Bambina, però devo rispondere. Sono stata attaccata ché non so l’Italiano e sono una bugiarda. Carismatico è la capacità di attirare l’attenzione. Biondo è arrivato meritevolmente al Serale di Amici. Heather si vede che non sei stata in Italia per 20 anni. Se fossi paracula non mi avrebbero messo i bastoni tra le ruote come invece hanno messo. Io paracula non lo sarò mai“. Il pubblico, da parte sua, si schiera decisamente: “Trasmissioni su trasmissioni a parlare di anoressia , bullismo e problemi adolescenziali e poi belle lezioni di vita che da la Celentano! 👎🏾.... scoprirà pure talenti , ma umanamente parlando è pessima !





Non può definirsi insegnante colui che insegna con arroganza ,ma colui che trasmette e corregge con passione. No insulti , ma Rispetto!”. Critiche ai giudici ma anche al programma: “Quest’anno praticamente funziona che più fai pena e più sei considerato un talento. Di contro quelli che sanno cantare e ballare trovano l’opposizione della giuria e vengono sbattuti fuori. Io dico solo VERGOGNATEVI”. “Allora.. avete creato un regolamento poco chiaro,quasi per nulla! Fate sempre disparità! La volta scorsa Filippo non si è esibito,Daniele questa volta si. La volta scorsa Matteo ha salvato,Carmen no! Luca Tommasini ha salvato due persone,questa volta solo una! Questo regolamento lo cambiate ogni settimana?!”.

