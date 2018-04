Alla fine, come lei ha stesso ha ammesso, Milly ce l’ha fatta. Aveva un sogno e lo inseguiva da 12 lunghi anni, vedere Gabriel Garko ballare nella sua trasmissione. E così, quando il bel Gabriel è salito sul palco, per un po’ non c’ha creduto. Poi, quando la musica è partita e la temperatura in studio (e a casa) è salita, si è lasciata andare e non ha potuto far altro che applaudire. Ballerino per un giorno e, forse, ballerino del futuro. Il suo tango con Gioia Giovanatti è uno spettacolo. E sul web è un plebiscito di commenti. Positivi, ma non tutti. Sì perché c’è un particolare che non è sfuggito. Garko non porge mai la guancia, gonfia oltre modo, all’occhio della telecamera. Un mistero che dura poco, svelato da Milly che dice: "Hai rischiato di darmi buca perché non sta ancora bene e invece alla fine sei venuto". Parole alle quale hanno fatto eco quelle di Gabriel: “Ho subito un intervento al viso, sono ancora gonfio. Tanto ne diranno di tutti i colori!“. Detto fatto. La rete si divide immediatamente tra favorevoli e contrario, tra chi insinua il ritocchino e chi invece si concentra sulle sue capacità di ballerino. (Continua dopo la foto)

E sul desiderio di vederlo presto nelle vesti di concorrente: “Ha ballato benissimo dovrebbe partecipare come concorrente, speriamo dopo l'intervento a sto cavolo di viso migliori perché così non si può guardare altro che cortisone”. “È stato bravissimo! il suo fisico si presta al ballo, alto, slanciato, asciutto. Chissà davvero che lo si veda come concorrente. Gli interventi? Lasciatelo stare, è umano!” “Fantastico!!! È bravo bello e simpatico......mi piacerebbe che partecipasse alla gara la prossima edizione! Dai Milly covincilo! È portato per il ballo, ottima postura, fisico prestante come ha detto Carolyne”. E la lunga sequenza di commenti non si esaurisce.





“Non mi aspettavo che Garko ballasse così bene 😲.. Visto che non mi piace in generale sono rimasta stupida delle mie sensazioni 😀 👍. Guetta mi fa tenerezza la sua veridicità simpatica una bambolina .. Piò o meno sono tutti scarsi allo stesso livello e se proprio devo scegliere.. Scelgo Cesare.. Passionale interpetativo mi ha dato delle belle sensazioni anche nelle movenze non mi è dispiaciuto”. “Ma dove bello Garko? Nell'intervista con la Carlucci ha mostrato un viso gonfio....irriconoscibile e ha parlato sempre con microfono e dita sul naso.....ma per piacere ...una volta era veramente bello e naturale.....”

