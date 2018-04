Terremoti e sconvolgimenti nel mondo della tv italiana. Si vanno delineando, settimana dopo settimana, i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle varie reti televisive. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all'Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha portato buoni frutti in termini di ascolto, si rende necessario un lavoro di costruzione di qualcosa che possa fare un minimo di concorrenza alla Domenica live di madame D'Urso. Tanti i progetti vagliati in queste settimane ed uno appare al momento quello che ha più chance di vedere la luce. La nuova Domenica in potrebbe vedere il -gradito- ritorno allo storico contenitore di Rai1 di una delle sue mattatrici più rappresentative: Mara Venier. (Continua a leggere dopo la foto)

Si sta ragionando in questi giorni sulla formula di questa nuova edizione di Domenica in che dovrebbe abbracciare buona parte del pomeriggio domenicale, formula sulla quale starebbe lavorando un gruppo di autori. Domenica in dovrebbe avere un'ossatura più tosta e meno evanescente di quelle degli ultimi anni, con qualcosa che possa assomigliare ad un format e meno alla solita classica carrellata fatta di ospiti, comici e talk minimale. Ricordiamo per esempio che l'Arena fu creata in una Domenica in condotta da Mara Venier, che aveva come co-protagonisti proprio Massimo Giletti (che poi si occupò di quello spazio su suggerimento della stessa Mara, che doveva condurlo in un primo momento) e l'indimenticato Paolo Limiti. (Continua a leggere dopo le foto)

Il pomeriggio di Rai1 poi proseguirebbe fra le 17:00 e le 18:40 con un talk condotto da Cristina Parodi, stante il secondo anno di contratto da onorare. La trattativa con Mara Venier, secondo le informazioni in possesso di TvBlog, è molto avanzata e mancherebbero davvero solo i dettagli per la firma sul contratto che legherebbe Mara alla Rai per la nuova Domenica in. Tutte le strade portano a Roma, diceva un vecchio adagio, per Mara evidentemente portano a Domenica in, o a casa, potremmo tranquillamente dire.

