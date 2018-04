È stato sulla bocca di tutti per via della sua storia d’amore (ormai conclusa) con Paola Di Benedetto, chiacchierata naufraga dell’Isola dei Famosi 2018. Dopo una storia di quattro anni, Matteo Gentili, classe 1989, calciatore del Real Forte dei Marmi-Querceta, era pronto per convolare a nozze con “Madre natura” di ‘’ Ciao Darwin’’ ma il suo progetto è ben presto sfumato. “Si, ormai sono più di tre anni che stiamo insieme. - aveva detto Paola Di Benedetto qualche tempo fa - Ci siamo conosciuti tre anni e mezzo fa a Vicenza, la mia città, dove lui era per giocare: una sera in un locale ci siamo visti e poi la cosa é proseguita tramite social, fino ad arrivare al fidanzamento”. Poi è arrivata la rottura e la proposta, per Paola irrinunciabile, dell’Isola dei Famosi. Qui la bella Di Benedetto ha ceduto alle avances di Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che proprio al Grande Fratello Vip lo aveva scaricato in diretta tv per correre tra le braccia di Ignazio Moser. Matteo, viste alcune clip compromettenti, aveva criticato la ragazza durante luna puntata di Domenica Live per quelle che, a suo dire, erano state le menzogne della Di Benedetto. (Continua a leggere dopo la foto)

''Diceva di provare ancora qualcosa per me - aveva detto il calciatore a Barbara D’Urso - poi è letteralmente caduta tra le braccia di Francesco Monte''. E il giovane aveva anche parlato di un bacio scambiato proprio prima della partenza per l’Honduras. E proprio il ciclone-Monte è riuscito a far breccia nel cuore di Madre natura: “Mi mancava troppo sull’isola”, aveva detto lei scatenando l’ira del giovane. Per Matteo, però, si potrebbe aprire una nuova carriera e tutto grazie alla 'convocazione' della produzione del Grande Fratello Nip. Gentili (classe 1989) ha giocato nell’Atalanta, nel Varese, nello Spezia e nel Vicenza ed è stato convocato in tutte le selezioni giovanili azzurre dall’Under 17 all’Under 20. Dopo aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Vicenza ed essere rimasto sostanzialmente senza squadra per oltre un anno, il difensore toscano ha scelto di scendere di categoria. (Continua a leggere dopo le foto)

Matteo Gentile ha firmato prima per la Carrarese in Serie C e poi, qualche mese fa, per il Real Forte dei Marmi-Querceta. Ma ora la sua carriera calcistica potrebbe essere accantonata cercando notorietà e guadagno economico tramite altri canali. Il giovane, alto un metro e ottantotto centimetri per circa ottantaquattro chili di peso, sarà parte del cast del Grande Fratello Nip. Una curiosità: Matteo un amante dei felini, in particolare dei gatti. Non sono poche le foto sui social che lo ritraggono mentre coccola Margot o Minnie che Matteo stesso definisce “la sua principessa”.

Isola dei famosi: “Sì, ci depiliamo così…”. Madre Natura rivela tutto. È uno dei grandi quesiti del pubblico, a svelarlo finalmente è Paola Di Benedetto. Senza mezze misure la bellissima ragazza ha detto tutto (dettagli compresi)