Il talent show di Maria De Filippi si chiama Amici, ma tra i giovani che hanno avuto accesso al serale ce ne sono due che sono più che 'Amici'. I due si sono avvicinati moltissimo negli ultimi tempi e ormai si può dire che stanno proprio insieme, anche a giudicare da quanto hanno ripreso le telecamere. Gli allievi si sono scambiati baci sulle labbra e tenerezze, come mostrato dalla stessa trasmissione in un filmato andato in onda su Real Time. Lui sta vivendo un momento di sconforto ma può contare su di lei, che infatti non gli fa mancare il suo sostegno. Chi segue tutti i giorni il talent ha già capito: parliamo di Biondo ed Emma Muscat, rapper e cantante che ormai fanno coppia fissa. Lui teme di non riuscire ad arrivare alle puntate finali di questo serale, dal momento che la commissione ha già dimostrato scarso gradimento nei suoi confronti. Ma per fortuna c'è Emma al suo fianco a tirargli su il morale, a ricordargli le qualità che ha, visto che è riuscito a entrare nella scuola di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

A proposito di commissione (e di Biondo, ovvio), Heather Parisi, che quest'anno è uno dei membri esterni, non è stata molto tenera con lui sui social network. Ad avviso della ballerina, coreografa e protagonista della tv negli anni Ottanta, infatti, il giovane rapper manca di carisma e di qualsiasi altra qualità che potrebbe consentirgli, un giorno, di diventare un artista apprezzato. Naturalmente quando è uscito questo commento i fan di Biondo hanno attaccato duramente Heather. Così duramente da far scattare subito la reazione della Parisi, che ha 'bacchettato', sempre via social, gli utenti che avrebbero usato toni forti contro di lei e sua figlia. Che c'entra sua figlia? La piccola Elizabeth ha praticamente sbugiardato la mamma (l'abbiamo raccontato qui), che in diretta aveva rivelato proprio a Biondo il suo interesse. Cosa che, dice la bambina, non è per niente vera. (Continua dopo le foto)

Biondo è preoccupato delle critiche ricevute e con la sua 'amica speciale' Emma non si nasconde. Per lei ha anche cambiato squadra. Faceva parte dei Blu, ma poi il colpo di scena: insieme al ballerino Daniele Rommelli ha chiesto e ottenuto un cambio. A memoria, non si è mai verificato in tanti anni di trasmissione. Sta di fatto, però, che in questo modo Daniele ha raggiunto la fidanzata Lauren Celentano nei Blu e Biondo, approdato nei Bianchi, può stare vicino a Emma con cui, è evidente, c'è una grande sintonia. Sabato 14 aprile le due fazioni si sfideranno per la prima volta coi nuovi colori.

Qui il video di Emma e Biondo

