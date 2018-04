Attuale fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso è pronto per una nuova avventura. Il giovane, classe 1988, è titolare di una ditta di import/export di tessuti e nel tempo libero fa anche il modello. Proprio questa sua passione per la moda e le sfilate lo lega a Nina, che ha conosciuto a Milano nel 2014 e non ha più abbandonato. Fatta eccezione di qualche ospitata nei salotti pomeridiani, e di svariate discussioni social, non lo abbiamo mai visto molto in televisione anche se sui quotidiani il suo nome ha fatto spesso capolino. Luigi Mario Favoloso (è alto 1,83 mentre pesa all'incirca 78 chili) è stato scelto per entrare nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo qualcosa in più sul fidanzato di Nina Moric. Il giovane è stato spesso al centro delle polemiche prima con la famiglia di Belen Rodriguez, quando ha fatto uno scherzo alla sorella Cecilia, poi per i litigi con Fabrizio Corona, ex marito di Nina Moric e attuale compagno della cantante de Le Donatella, Silvia Provvedi. "Le problematiche della vita di Nina sono quasi tutte legate ai tuoi pasticci, - aveva scritto Favoloso poco dopo il tentato suicidio della modella croata - e che da quanto leggo, ti concederebbero gli arresti domiciliari, solo nel caso in cui la perizia psichiatrica di maggio evidenzi che stai poco bene psicologicamente, quindi non solo resteresti comunque un criminale, (colui che ha commesso crimini) ma pure disturbato’’. (Continua a leggere dopo la foto)

‘’E vuoi prenderti cura di quella che oggi è la mia fidanzata? - aveva chiesto, ironico, il giovane - Saresti stato più credibile se avessi promesso di finire da solo la Salerno-Reggio Calabria! Prenditi cura di te stesso, e magari di tuo figlio, dormi sereno che a Nina ci penso, io. Saluti. - aveva concluso nel post - UN INCENSURATO IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE". Prima di incontrare Nina nel 2014 a una sfilata di moda, Favoloso non era molto noto nel mondo dei vip, ma dopo averla conosciuta sembra che si muova completamente a suo agio nell’ambiente. Spesso e volentieri i due lavorano insieme e sembrano molto uniti sia nella vita professionale sia in quella sentimentale. Luigi, dal forte temperamento, ha passato la maggior parte della sua vita in Svezia, tornando in Italia di tanto in tanto. (Continua a leggere dopo le foto)

Qualche tempo fa il giovane ha voluto fare una dedica dolcissima alla sua Nina. “Era un giovedì di esattamente 6 mesi fa, ti ho voluta, ti ho desiderata, finalmente eri lì con me”, aveva scritto Luigi sui social. “Tanti non sanno quanto sia potuto essere difficile, tanti non sanno quanto sei capace di influire sul mio umore, mi hai dato buone ragioni per sentirmi il più fortunato del mondo, altre volte mi hai reso l’uomo più incazzato del pianeta, ma mai e dico mai una volta mi hai dato un motivo per smettere di amarti… Vorrei che certe notti non finissero mai, come il mio amore, quello non finirà mai.. Ti amo piccola, ti amo Nina…”. "Me and my Favoloso", scherzava la showgirl sui social con un gioco di parole condito da tanti, tantissimi cuoricini, pubblicando uno scatto che la mostrava in compagnia di Luigi. Non un fuoco di paglia ma una relazione vera che ormai dura da anni.

