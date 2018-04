Ci persone che invecchiando perdono il fascino e altre che, invece, invecchiando migliorano. Alessandra Celentano rientra nella seconda categoria. Ballerina e coreografa, è nata a Milano il 17 novembre del 1966 ed è nipote di Adriano Celentano, uno dei più celebri cantanti italiani. La maestra di ballo è alta 1 metro e 75 centimetri e sfoggia un’ottima forma nei suoi 68 chilogrammi di peso. Deve la sua popolarità ad ‘’Amici di Maria De Filippi’’, il talent di Maria De Filippi a cui partecipa dal lontano 2002. Oggi la Celentano è una bellissima donna, affascinante e, seppur ‘velenosa’ nei suoi giudizi all’interno della scuola, con un sorriso ammaliante. Tempo fa, però, la ballerina non era così e in un video saltato fuori dal passato a saltare agli occhi è soprattutto il suo sorriso, non proprio perfetto come quello sfoggiato oggi. Il video caricato sul canale YouTube è la registrazione di una vecchia trasmissione che probabilmente si occupava di musica leggera o, in maniera più ampia, del rapporto tra i giovani e la musica. E qui appariva proprio una giovanissima Alessandra Celentano. (Continua a leggere dopo la foto)

La maestra di danza classica di ‘’Amici’’ di Maria De Filippi Invitata a esibirsi in un pezzo di danza, esegue un brano tratto dalla Bella Addormentata, cioè la Variazione dell’Uccello Azzurro di cui indossa il costume. Esibizione ovviamente perfetta, quella messa in scena dalla ballerina appena 15enne. Sin da bambina inizia a studiare danza con maestri di fama internazionale fino a perfezionarsi all’Opera di stato di Budapest. Successivamente, grazie a una borsa di studio, frequenta il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo la vedrà come docente. A metà degli anni ’80 entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina accanto a grandi interpreti del mondo della danza, prendendo parte a tournée in Italia, Europa, America, Brasile, Canada, Algeria, Tunisia, Venezuela. Negli anni successivi è Maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia. (Continua a leggere dopo le foto)

È nel corso di questi anni che lavora a stretto contatto con grandi nomi della danza come Carla Fracci, Roberto Bolle, Massimo Murru, Luciana Savignano, Isabelle Guérin, Oriella Dorella, Lucia Lacarra, Ambra Vallo, Letizia Giuliani, Jose Perez, Manuel Legris, Maximiliano Guerra, Giuseppe Picone, Alessandro Macario e altri. Alessandra ha rivelato di aver sofferto di una dolorosa malattia: la sindrome dell’alluce rigido. “Per anni ho sofferto di una malattia, la sindrome dell’alluce rigido, che colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci“ ha dichiarato a Di Più Tv. La protagonista di Amici ha spiegato: “È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave. Io, però, l’ho trascurato ed è stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”.

