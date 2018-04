"È la vostra ultima notte sull'Isola. Tra poche ore tornerete in Italia per il ritorno che tanto avete atteso. Per farvi riassaporare i sapori che vi sono tanto mancati, sta per arrivare per voi una piccola sorpresa. Tutta la produzione si complimenta con voi per essere arrivati fino a qui". Così recita il comunicato della produzione che annuncia la fine dei giochi, anche se resta ancora da capire chi vincerà. La sorpresa prima della partenza, dopo più di due mesi di vita su Playa Dos? Un bel piatto di spaghetti fumanti. Poi, però, tutti fuori (come mostrano le foto di Frezza La Fata/Ipa). Per i cinque naufraghi finora 'sopravvissuti' al televoto, quindi Amaurys Perez, Francesca Cipriani, Nino Formicola, Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, è ora di tornare a casa, in Italia. La finale, come è noto, si svolgerà lunedì 16 aprile 2018, sempre in diretta e sempre su Canale 5. Inutile parlarne adesso: decide il pubblico e conosceremo il verdetto solo martedì 17, considerando che la puntata finisce ben oltre la mezzanotte. Come hanno reagito gli isolani quando è arrivato il comunicato e quindi il momento di salutare il luogo che li ha ospitati per tutto questo tempo? (Continua dopo la foto)

Nino non ha dubbi: non vede l'ora di tornare a casa. E infatti quando Jonathan gli chiede se prova più gioia o malinconia, il comico risponde sicuro: ''A me stupiscono le cose che non mi aspetto. Questo me l'aspettavo, è finito, basta. Normale. Per te conta prima il cuore e poi il cervello, per me viene prima il cervello. Io sono soddisfatto di quello che è successo. L'esperienza mi è piaciuta, ma sono contento di tornare a casa". Jonathan, invece, compiaciuto per essere riuscito a sopravvivere fino alla fine e felice di quanto appreso in queste settimane, ha salutato l'Isola con un piccolo rito: ''Questo è il mio calzino puzzolente dove mettevo le esche, che ancora ho, e visto che oggi non è più necessario sopravvivere, io inizio a metterlo sul fuoco''. Amaurys si è concesso un ultimo tuffo, anche se con la mente è già a casa, dalla sua famiglia: "Sto immaginando l'abbraccio a mia moglie e ai miei figli. Questa gioia non la posso nascondere. Non ho resistito a toccare l'acqua per l'ultima volta. Per l'ultimo giorno dovevo nuotare, dovevo toccare l'acqua, dovevo esplorare i fondali. Dovevo proprio sentire l'acqua sulla mia pelle''. (Continua dopo le foto)

Prima di lasciare la spiaggia, Bianca ha invece pensato di prendere un ricordino per i suoi cari: delle ciotole su cui ha inciso dei disegni con un coltello: "Mi sono fatta mille ciotole da portare via per mia zia, mio zio, mia nonna, i miei amici, mia mamma, mio papà. Ho concluso proprio con la ciotola di mami e papi con il cuore in mezzo. Non vedo l'ora di rivederli, di riabbracciarli". E infine la reazione di Francesca, che a differenza degli altri è apparsa triste all'idea di lasciare l'Isola: "Ragazzi io ho deciso una cosa, oggi non verrò con voi, resterò qui sull'Isola'. Sento che la natura mi chiama e io sono diventata Jane nella natura. Non voglio tornare a Milano. Mi mancherà l'alba, mi mancherà tutto. L'uccellino trombetta che abita sull'albero con cui avevo fatto amicizia. Chi l'avrebbe mai detto. Secondo me a casa spaccherò i muri e le finestre perché mi sentirò in prigione. Io sto bene all'aria aperta. Ho conosciuto alcuni lati di me che all'inizio ho sottovalutato tantissimo. Pensavo di non farcela e invece ce l'ho fatta ad arrivare fino in fondo. È una soddisfazione che non ho mai avuto nella mia vita". Ma ci ha pensato Jonathan a ricordarle il motivo per cui deve tornare a casa: "Amore devi fare il cambio protesi". Bye bye Honduras, al prossimo anno (forse).

"Alessia Marcuzzi si è rifiutata categoricamente". Isola dei Famosi, spunta un altro retroscena. E a confessare tutto è proprio la ex naufraga: "È successo dietro le quinte"