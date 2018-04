L’edizione 2018 del Grande Fratello Nip, è ‘iniziata’ con qualche problemino: prima la bufala sul furto nella casa, poi la polemica, se così si può chiamare, sui nomi dei concorrenti. Il motivo è presto detto: la maggior parte delle persone che varcheranno la soglia della famosa porta rossa non sono vip, ma quasi, visto che sono tutti figli di, fratelli di, fidanzati di. Persone ''normali'' ce ne sono proprio poche a dirla tutta e già questo fa storcere un po’ il naso ai telespettatori che, invece, pensavano di ritrovare un po’ la genuinità degli ‘sconosciuti’ che durante le edizioni passate hanno conquistato il pubblico da casa. Forte del successo della seconda edizione della versione ‘’Vip’, quella vinta dal conduttore Daniele Bossari e che ha visto trionfare, almeno moralmente, l’amato duetto formato dall’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, e il volto televisivo lanciato da Maurizio Costanzo, Raffaello Tonon, il Grande Fratello Nip sbarcherà in tv il 17 aprile. Tra i concorrenti ‘nip’, ovvero sconosciuti, troviamo Filippo Contri. (Continua a leggere dopo la foto)

Il suo nome è stato annunciato da Barbara D'Urso durante una puntata di ‘’Pomeriggio Cinque’’ insieme agli altri due ‘colleghi’ di avventura: Valerio Logrieco e Simone Poccia. Nato il 24 ottobre 1992, un metro e 82 centimetri di altezza (per 75 chili di peso), Filippo vive a Roma e attualmente è un ragazzo single, reduce da una sofferta storia d'amore durata più di due anni. Filippo Contri si è laureato con 110 e lode e lavora come consulente finanziario per grosse aziende. Appassionato di calcio, è tifoso della Roma, ama viaggiare ed è fortemente legato ad un dorbeman, Eros, che "tratta come una persona". In passato ha fatto sport praticando atletica leggera, come il coinquilino Simone Poccia, nella squadra del CUS Roma ASD. (Continua a leggere dopo le foto)

Rispetto alle passate edizioni, quella del Grande Fratello Nip che andrà in onda nel 2018, sarà un’edizione più “morigerata” almeno nella durata e nella quantità di tempo che la rete gli ha dedicato, infatti, che è comunque molto. Il canale 34 del digitale terrestre infatti, Mediaset Extra, avrà un palinsesto quasi azzerato con una diretta live dalla Casa del Grande Fratello, 7 giorni su 7 dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Niente più riprese in notturna, cosa che in realtà sembra un errore già in partenza visto che è proprio di notte che si svelano gli intrighi tra i concorrenti e che il pubblico osserva con maggior “gusto”.

