Si chiama Michael Terlizzi, è il figlio di Franco, l'ex pugile pugliese che nel gennaio del 2018 è volato in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. L’avventura del papà nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi si è conclusa, ma presto Michael entrerà nella casa del Grande Fratello Nip, la versione degli ‘sconosciuti’ che, però, quest’anno vede come protagonisti personaggi legati al mondo dello spettacolo. Terlizzi Junior si è fatto conoscere proprio all’interno dello studio dell’Isola dei Famosi. Quando le telecamere lo hanno inquadrato durante una diretta del reality show il web si è interrogato sulla sua vita privata. Si sono scatenati commenti di apprezzamento: altezza e bellezza non gli mancano di certo e proprio per questo motivo la produzione del Grande Fratello ha deciso di contattarlo per la nuova edizione del programma. Classe 1986 - il giovane è nato a Lecco - all'anagrafe il nome per esteso è Michael Gabriel Terlizzi. Non si sa molto sulla sua vita privata, ma sfogliando la galleria di foto sul suo profilo Instagram si possono notare alcuni scatti che fanno riferimento al lavoro da modello che ha iniziato a svolgere da poco. (Continua a leggere dopo la foto)

Michael Terlizzi è altro un metro e novanta centimetri, pesa circa ottantacinque chili e ha un fisico definito e scolpito dall’attività sportiva che svolge. Legatissimo alla madre e alla sorella, il giovane ha un rapporto davvero speciale con Franco Terlizzi e in diverse occasioni ha difeso il naufrago dalle accuse, soprattutto quando si è parlato di omofobia. Michael Terlizzi al momento non pare avere una fidanzata. Il figlio dell’ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei famosi, Franco, non ha mai rivelato niente sulla sua situazione sentimentale. Anzi, durante le sue comparsate durante le dirette nello studio del reality show condotto da Alessia Marcuzzi si è sempre presentato in compagnia della sorella Camilla. (Continua a leggere dopo le foto)

Sembra inoltre che Michael sia anche laureato, dimostrando di avere una marcia in più rispetto ai classici bellocci “tutto muscoli e niente cervello”. A perdere la testa per il concorrente del Grande Fratello è stata Vladimir Luxuria che, ospite di Barbara D’Urso, non è riuscita a trattenere la sua ammirazione per il ragazzo. “Di persona è ancora più bello!” ha detto l’opinionista, che ha ribattezzato Terlizzi Junior “l’angelo”. Insomma, Michael Terlizzi sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo sex symbol del Grande Fratello Nip.

“Ecco perché ho lasciato l’Isola dei Famosi”. Zitti tutti, parla Franco Terlizzi: dopo tanti misteri, ecco finalmente arrivare la spiegazione ufficiale del suo addio. “Cosa mi è successo durante il reality”