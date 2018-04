Ballando con le stelle, domande: ci sarà Giovanni Ciacci, che dopo il malore della scorsa settimana ha annunciato di voler abbandonare lo show di Milly Carlucci? E ancora: ci sarà Francisco Porcella, il surfista che nei giorni scorsi ha avuto un brutto infortunio che gli è costato la lussazione della clavicola? I fan di Ballando possono tirare un sospirone di sollievo adesso: ci saranno entrambi nella puntata che andrà in onda sabato 14 aprile 2018. Ciacci, che qualche giorno fa si è lasciato andare durante la trasmissione Detto Fatto, annunciando la sua intenzione di mollare lo show per il troppo stress, ha confermato la sua presenza. Pare che siano state Milly Carlucci e Caterina Balivo a convincerlo a cambiare idea. Ora concentriamoci sul 'caso Porcella'. "Un tempismo proprio perfetto per farmi male - spiegava mercoledì scorso dall'ospedale - Lussazione della clavicola… almeno non ho messo sotto il bambino che mi ha tagliato la strada in snowboard. Voglio scusarmi con tutte le persone che si aspettavano tanto da me, specialmente la mia ballerina Anastasia Kuzmina". La sua partecipazione di sabato, dunque, era fortemente a rischio. (Continua dopo la foto)

Ma ci sarà: Francisco tornerà a Ballando e lo rivedremo al fianco di Anastasia, come confermato dal concorrente al sito Vistanet: "Ho passato la mattina dall’osteopata e domani salirò su quel palco. Dovrò farlo con un tutore e stando molto attento, ma gareggerò". La conferma, poi, arriva anche su Instagram Stories, in un video postato da Anastasia Kuzmina. La giovane ballerina ucraina racconta ai suoi follower come il suo partner ha vissuto l'ultima settimana: "È stata una settimana dura, fisicamente e psicologicamente. Francisco è veramente infortunato e sta male. Abbiamo litigato, abbiamo pianto, abbiamo lavorato tanto, abbiamo anche provato a riderci su, ma non c'è nulla che faccia ridere''. (Continua dopo le foto)

Su quanto succederà in puntata, a Ballando, Anastasia aggiunge: ''Proviamo a ballare. Non sappiamo ancora cosa verrà fuori, perché Francisco ha un braccio completamente legato a un busto. Non potremo fare il 100%, ma il 20%. Vi garantisco che Francisco nonostante l'infortunio ce l'ha messa tutta, ha fatto tutto quello che poteva fare e anche di più. Sostenetelo. Grazie di tutti i bei messaggi che mi state mandando, grazie per il vostro infinito sostegno, che ci fa andare avanti". Quello di Francisco è il secondo infortunio registrato in questa edizione del talent danzerino di Milly Carlucci. Prima è toccato a Massimiliano Morra ma, fortunatamente, non ne ha pregiudicato le performance.

