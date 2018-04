Il sospetto che in questo nuovo Grande Fratello ci fosse un 'segreto', una novità che avrebbe sorpreso i telespettatori, si era capito dopo che qualcuno 'ha cantato'. Quello che non era ancora chiaro, tuttavia, erano i dettagli. Ma ora ci sono, grazie al settimanale Spy. La rivista svela in anteprima una notizia davvero insolita per il reality che tornerà in prima serata martedì 17 aprile 2018, su Canale 5. Padrona di casa, come detto e ridetto, Barbara D'Urso, già 'esperta' di Casa e di inquilini. Indimenticabile il suo urletto 'Ragazziiii!', che infatti è stato inserito anche nel promo di questa 15esima edizione in partenza. A mettere la pulce nell'orecchio agli appassionati del Grande Fratello era stato Cristiano Malgioglio, opinionista insieme a Simona Izzo di questo GF targato Carmelita. Qualche giorno fa il paroliere, che fino a qualche mese fa era recluso nella Casa di Cinecittà perché concorrente del secondo e fortunatissimo Grande Fratello Vip, aveva dato un indizio di un certo peso. Meglio: se l'era lasciato sfuggire in una recentissima intervista rilasciata a TgCom. E infatti, dopo aver iniziato a parlare, si è subito interrotto. (Continua dopo la foto)

Nello spiegare il suo ruolo all'interno del reality, Cristiano ha esordito così: "Ho detto più volte che non sarei tornato a fare l'opinionista, infatti il mio ruolo non sarà solo quello. Non posso anticipare nulla, ma ci saranno delle situazioni divertenti. Non mi fare parlare che mi sciolgono subito il contratto". Un'anticipazione lampo, senza dettagli, ma è parso subito chiaro che 'Malgy' avrà un ruolo inedito. Co-conduttore, si è subito pensato, ma ora questa ipotesi, peraltro azzardata, va esclusa. Cristiano Malgioglio sarà un inquilino speciale di questa edizione del reality. Così sostiene il settimanale Spy che, come detto, svela l'indiscrezione in anteprima. (Continua dopo le foto)

''Indovinate chi entra nella casa?! Pare che il cantante starà una settimana dentro la casa come infiltrato speciale. Il ciuffo bianco più popolare d’Italia per via della sua partecipazione al Grande Fratello ha rinunciato ad altri programmi Rai, ma ha accettato per l’amicizia che lo lega a Barbara D'Urso'', si legge. In effetti, Barbara ha da poco rivelato che nella Casa ci sarà una camera per gli ospiti. Dunque è legittimo pensare che sarà proprio quella stanza a ospitare Malgioglio. Prepariamoci allora a rivedere, anche se per poco tempo (una settimana, dice Spy) il mitico Cristiano alle prese con la convivenza forzata e le faccende di Casa. Siete contenti?

