Non c'è pace per Alessia Marcuzzi. Da quando la sua Isola dei Famosi è stata travolta dal canna-gate, la conduttrice è finita nel mirino e, di settimana in settimana, sta collezionando frecciatine e attacchi pesanti. Vero è che questa edizione è stata ed è molto discussa. Complice anche 'l'accanimento' di Striscia la Notizia, non c'è giorno in cui non venga fuori un altarino, un retroscena, uno scoop. Anche e soprattutto da parte degli ex naufraghi. A Casa Signorini, il format web del giornalista e direttore del settimanale Chi, è tornata Eva Henger. Con nuove rivelazioni, ovvio. L'attrice, come si ricorderà, ha avuto una brutta discussione con Alessia. È successo nel corso dell'ottava puntata dell'Isola, quando la padrona di casa, stanca di sentir parlare dello scandalo 'droga', ha perso la pazienza rendendosi protagonista di una sfuriata in diretta che è passata alla storia. Sono passati diversi giorni da quell'episodio, ma Eva ha da aggiungere ancora qualcosa. A grandi linee, si è capito che non ci sarà pace tra lei e la Marcuzzi, nonostante la stessa Eva abbia provato subito a chiarire. Così almeno ha detto la ex isolana ad Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)

''È vero che tuo marito ha chiesto ad Alessia Marcuzzi di abbracciarti e fare pace alla finale dell'Isola dei Famosi?'', le ha chiesto il conduttore nell'ultima puntata di Casa Signorini. E la Henger: ''Sì è vero. Ma lei ha detto assolutamente no, forse dopo l'Isola. Alessia Marcuzzi amica delle donne? Io sono una una donna. Al momento di quella sfuriata mi sono detta: 'Cosa vuole da me'?". Non è la prima volta che Eva critica il comportamento tenuto da Alessia in quella circostanza, ma nel salotto di Signorini si è detta disposta a seppellire l'ascia di guerra: Io con Alessia Marcuzzi non ho mai litigato. La mia dichiarazione non è stata fatta contro di lei. Io ho solo denunciato un reato e chi ha infranto il regolamento del programma. Se non avessero voluto che io facessi quelle dichiarazioni, bastava scrivere nel nostro contratto il divieto di denunciare episodi del genere''. (Continua dopo le foto)

E ancora, sempre Eva a Casa Signorini: ''Io ho detto solo la verità. Che lei abbia gestito male questa situazione è ormai chiaro a tutti. Perché lei poteva chiudere tutto il discorso con una puntata e prendersela con la persona che ha sbagliato. Invece se l'è presa con me, fino a quella puntata in cui mi ha aggredito. Se lei mi chiedesse scusa per avermi aggredito io sicuramente la perdonerei''. Insomma, pare destinata a non finire più questa storia della litigata tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. Tanto più che ultimamente, in una lettera aperta pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù, la ex naufraga ha anche detto che in un fuorionda la Marcuzzi le avrebbe anche detto una parolaccia: "Ma guarda questa…", le avrebbe detto la conduttrice.

