A Ballando con le stelle Giovanni Ciacci è uno dei protagonisti assoluti. Dopo l'ultima puntata andata in onda - quella in cui ha accusato un malore -, il mitico Giò Giò si è sfogato nell'altro programma di successo in cui lavora, Detto Fatto. Prima, però, ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Durante la performance del 'tango scandaloso' con Raimondo Todaro non si è sentito bene. Stando alle informazioni divulgate in diretta da Milly Carlucci, il concorrente sarebbe stato vittima di uno sbalzo di pressione, dovuto molto probabilmente allo stress accumulato nel corso di questi ultimi giorni proprio per quell'esibizione attesissima. Niente di grave, comunque. Già il giorno dopo, su Instagram, Ciacci ha rassicurato tutti i suoi fan: "Non sono stato bene ieri sera ma tornerò in pista più forte e più scandaloso che mai", ha scritto sotto a una foto molto intensa della performance con il suo compagno in pista. Dopo aver rassicurato i suoi fan sui social, Giò Giò lo ha rifatto nello studio di Caterina Balivo, ma a sorpresa ha anche fatto una rivelazione: "C'è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci". (Continua dopo la foto)

E dopo la pubblicità Ciacci si è proprio sfogato, dicendo di voler andare via dal programma: "Voglio abbandonare Ballando con le stelle perché c'è troppa pressione – ha detto - Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento. So di darvi una delusione a tutti ma non me la sento più. Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito. Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c'è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: 'Guarda che tu stai ballando per me'. Io non me la sento questa responsabilità". Immediata la reazione di Caterina Balivo e del pubblico, che lo hanno invitato a ripensarci. (Continua dopo le foto)

A comprendere lo sfogo di Giò Giò, invece, è stato proprio Todaro: "Io ho visto i numeri della pressione ed erano impressionanti. È difficile ed io capisco quello che sente e le sue paure", ha spiegato alla Balivo. La nuova puntata di Ballando è sempre più vicina, però, adesso. Che ha deciso Giò Giò? Abbandonerà davvero lo show? Nossignori. E i suoi fan ora sì che possono tirare un sospiro di sollievo. Come riporta il sito Bitchyf, pare che Caterina Balivo e Milly Carlucci gli abbiano fatto cambiare idea: ''Ho voluto parlare con Milly che è una donna saggia e mi ha reso più sereno, poi Caterina mi ha detto 'Guarda che se molli non ti parlo più!'. Con due donne così al mio fianco non ho più paura di portare sulle spalle i dubbi di tanti ragazzi che hanno bisogno di non sentirsi soli''.

