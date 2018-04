È tornata La Corrida, la nuova versione dello storico programma di Corrado che va in onda su Raiuno. Sei le puntate previste (a partire dal 13 aprile) per la trasmissione, condotta da Carlo Conti, che vede dilettanti allo sbaraglio mettersi in gioco. E nel primo appuntamento dello show alla fine ha vinto Liberatore Russolillo, il contadino di 92 anni che ha suonato l'organetto. Una passione che ha sempre nutrito. Di Montecalvo Irpino, un piccolo paesino in provincia di Avellino, il signor Liberatore si è presentato a La Corrida con un organetto tradizionale che ha 140 anni e viene tramandato di generazione in generazione.''Ero contadino, sono contadino, e sarò sempre contadino, il mestiere più bello e tranquillo del mondo'', ha detto. E quando Conti l'ha proclamato vincitore non ha esitato ad ammettere che un po' ci credeva nella vittoria. Ma La Corrida di Carlo Conti ha consacrato anche una nuova, splendida valletta. Si chiama Ludovica Caramis e, vedendola sul palco del nuovo show di Raiuno a molti sarà sembrato di averla già vista. Non sbagliavano i telespettatori più attenti e con una memoria di ferro: Ludovica non è affatto sconosciuta. (Continua dopo la foto)

Ora la vediamo in prima serata, ma per anni ha ricoperto il ruolo di "Professoressa" a L'Eredità. Classe 1991, la Caramis è una modella e showgirl romana nota anche alla cronaca rosa. Suo marito, infatti, è il calciatore Mattia Destro. Di origine greche da parte del nonno paterno, Ludovica è sbarcata in televisione dopo la partecipazione a Miss Italia 2009, in cui si classificò nella top 20 e venne proclamata "Miss Rocchetta Bellezza". Nel 2011 è arrivata a L'Eredità dove, come detto, ha ricoperto il ruolo di "Professoressa" fino al 2017. Ma 3 anni prima ha partecipato anche a "Tale e quale show", dove ha interpretato Victoria Beckham delle Spice Girls con le colleghe del quiz show e a Gabriele Cirilli. Recentemente, in una intervista per il sito Maridacaterini, la Caramis ha rivelato di essere diventata anche imprenditrice. Con alcuni amici ha aperto una boutique di abbigliamento nel quartiere Parioli di Roma. (Continua dopo le foto)

Su La Corrida ha detto che "è un privilegio essere arrivati in un programma di Rai Uno così prestigioso", e ha anche ricordato con affetto Fabrizio Frizzi: ''Sono stata due anni e mezzo nel programma quando era condotto da Frizzi. Il mio ricordo di lui rimarrà indelebile. È stata una persona estremamente corretta, rispettosa di tutto e di tutti che ci ha fatto sentire sempre a nostro agio''. Nel 2014, dopo 2 anni di fidanzamento, ha detto 'sì' a Mattia Destro, calciatore del Bologna. "Per amore di Mattia potrei lasciare L'Eredità", diceva l'anno scorso. Per lui si è trasferita a Bologna, ma la carriera non l'ha messa da parte. Anzi. Ora con il ruolo di valletta nel nuovo programma di Raiuno ha iniziato una nuova, importante avventura.

“Non riesco…”. Frizzi, lo strazio di Carlo Conti. Sono passate due settimane dalla morte del conduttore ma l’amico, che ha preso il posto di Fabrizio a L’Eredità, sta vivendo nel tormento assoluto e nel silenzio. “Difficile andare avanti”, le sue parole