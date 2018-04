La conferma è arrivata durante una puntata di Pomeriggio Cinque: Valerio Logrieco, il bel modello di Bitonto, è uno dei tre "super boni" del Grande Fratello 15. "Tutti e tre i ragazzi entreranno nella casa", ha detto la conduttrice Barbara D'Urso, mostrando al pubblico anche un video in cui si vedevano Valerio e gli altri due concorrenti (Simone Poccia e Filippo Contri) entrare nel Casale, una sorta di fattoria, con animali di vario genere, legna da ardere e lavori agricoli in cui i ragazzi trascorreranno alcuni giorni prima di fare l'ingresso nella casa del Grande Fratello. C'è attesa per l'inizio della quindicesima edizione del reality show più seguito della televisione italiana. Dopo la versione vip, che ha visto trionfare il conduttore ed ex vj di Mtv Daniele Bossari, tanti saranno i concorrenti 'sconosciuti' che varcheranno la porta rossa del Grande Fratello: tra questi c'è anche Valerio Logrieco. Fisico statuario, muscoli ben evidenti e sguardo da bello e impossibile, Valerio Logrieco rappresenta la bellezza italiana in tutto il suo splendore. (Continua a leggere dopo la foto)

Il modello pugliese ha sfilato per diversi brand come quello di Dolce e Gabbana o Carlo Pignatelli. Ma i più attenti lo ricorderanno sul piccolo schermo durante una puntata di ''Ciao Darwin'' del 2016 all'interno del ''Team Italiani'', dove aveva sfilato in intimo e era stato acclamato dal pubblico femminile, e nella fiction di canale 5 ''Furore 2'', trasmessa su Canale 5, in cui ha vestito i panni di un ragazzo napoletano che tentava, in qualche modo, di conquistare la protagonista principale. ''Il mio è un piccolo ruolo, - aveva detto il modello al quotidiano online Da Bitonto - ma è il mio esordio televisivo e sono davvero felice''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Sarà il rapporto ormai confidenziale con la camera, - aveva detto - sarà per una predisposizione naturale o per lo staff e attori e attrici molto umili e professionali, ma sono stato davvero a mio agio e sereno sul set che è sempre stato positivo e una buona palestra di crescita''. Nel 2011 Valerio, alto un metro e ottantacinque centimetri per 75 chili di peso, è stato eletto ''Mister provincia di Bari''. Non solo lavoro nella vita del bel modello nuovo volto del Grande Fratello Nip: il giovane è riuscito anche a laurearsi in Economia. Valerio ha vissuto per un periodo a Londra ed ora è pronto a vivere una nuova avventura sperando di dare una spinta alla sua carriera. ''Ora è tempo per un nuovo progetto di vita'', ha scritto su Instagram.

