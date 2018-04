Il Grande Fratello torna in tv. Il 17 aprile, capitanato dalla vulcanica Barbara D'Urso, il reality show più seguito d'Italia sbarcherà sulla rete Mediaset. La conduttrice napoletana, durante un delle ultime puntate di Pomeriggio 5 ha svelato i nomi dei primi concorrenti che parteciperanno a questa edizione del ''Grande Fratello Nip'' la prossima settimana. ''Volete che la D'Urso torni al GF e non ci siano super boni?'', ha detto Carmelita ufficializzando i primi tre nomi dei concorrenti del reality. Tre persone inizieranno in queste ore la loro avventura al Grande Fratello, ma lo faranno in un altro posto, chiamato "Il Casale". Si tratta di una sorta di fattoria, con animali di vario genere, legna da ardere e lavori agricoli, ed è qui che inizieranno la loro avventura "Tre super boni", come la stessa D'Urso ha svelato. I loro nomi sono Simone, Filippo e Valerio e ha mandato in onda un video che mostra i fisici ben scolpiti dei prossimi concorrenti del Grande Fratello versione Nip (ovvero quella senza personaggi famosi, anche se su questo punto ci sarebbe da discutere). (Continua a leggere dopo la foto)

Addominali e sorrisi è quanto si vede nel video in questione, ma nessun volto. Sui social c'è chi ha però riconosciuto due dei tre concorrenti e li ha prontamente segnalati. Si tratta di Simone Poccia, Valerio Logrieco e Filippo Contri. Ma partiamo dal bel Simone che, in realtà, non è affatto uno sconosciuto. Il giovane entrerà nella casa del Grande Fratello Nip insieme agli altri due colleghi - quelli che Barbara D'Urso ha chiamato ''i super boni'' - e sicuramente le donna in casa non resteranno indenne al suo fascino. La sua partecipazione è stata svelata da ''Veryinutilpeople'' e confermata da siti come ''Rietilife'' e ''Bitchyf'', e sembra ci siano pochi dubbi sulla sua veridicità. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma chi è Simone Poccia? Spulciando sul web si scopre che Simone Poccia è un atleta, ha 23 anni ed è nato a Gaeta (in provincia di Latina) il 16 gennaio 1995 ma vive a Formia ostacolista azzurro. Simone, 1.86di altezza per 77 chili di peso, come si può leggere sul sito della Federazione Atletica Italiana ama leggere gli autori americani della ''beat generation'', il cinema indipendente ed è un appassionato di astronomia. Possiede anche la cittadinanza australiana (il papà è nato a Perth). Diplomato al liceo classico, studia scienze motorie a Cassino. La sua seconda passione sportiva è il tennis: è un fan di Novak Djokovic. Nelle sue storie di Instagram ha rivelato di esser stato ''contattato solo tre settimane fa'' e di avere solo ''poche ore di libertà''.

