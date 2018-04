L’Isola dei famosi sta per volgere al termine: i naufraghi tra poche ore faranno le valigie per tornare in Italia. Lunedì finalmente scopriremo chi è il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena di colpi di scena. Nel frattempo, però, Alessia Marcuzzi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato come ha vissuto questa esperienza e cosa l’ha fatta stare male. La puntata è quella che andrà in onda sabato 14 aprile. Con la Toffanin, la Marcuzzi ha parlato, ovviamente, di una delle cose che ha fatto discutere di più, il canna-gate . Una cosa che ha fatto scalpore e sollevato molte polemiche. “(…) Si parlava talmente tanto di questa cosa che mi dispiaceva non poter dare spazio alle storie e alle emozioni dei concorrenti. Sembrava di stare sotto processo in continuazione – ha detto la Marcuzzi - Io sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però non sono né l’autrice né la produttrice. Mi fido e mi voglio fidare di quello che mi dicono i miei autori e la mia produzione con cui lavoro da tanto tempo. Noi non abbiamo mai avuto le prove”. Continua a leggere dopo la foto

La Marcuzzi ha anche parlato delle tante critiche che ha ricevuto in questa edizione del reality. “Quando la cosa è andata un po’ sul personale, anche se ho le spalle forti, ci sono stati momenti più difficili perché riguardano la mia famiglia. Ci sta parlare del programma, magari prendermi un po’ in giro, ma quando un giorno mia figlia mi ha detto ‘mamma mi hanno detto che sei un’ubriacona’ ci sono stata male. Quella è stata l’unica cosa che mi ha fatto decidere di spegnere la televisione. Da quel momento non ho più voluto vedere niente in tv e sui social e sono andata dritta solo sul programma”. La Marcuzzi si riferisce al giorno della sfuriata in diretta contro Eva Henger. Vari siti di gossip avevano detto che avesse bevuto vodka prima della puntata.

Ma Alessia, quel giorno, era davvero troppo stanca di quel che stava succedendo e di tutte le polemiche che avevano travolto lei e la trasmissione: “Ho ‘sbroccato’ – ha ammesso la Marcuzzi - E’ stato un gesto impulsivo. In quel momento Eva mi stava dicendo che di questa cosa ne parlavamo solo noi e che gli altri non ne parlavano e mi ha fatto perdere la testa, perché erano delle falsità. Credo sia umano, ogni tanto succede (…) Se sono pentita? Sul momento sì perché non mi piace reagire così. Poi mi sono detta ci sta, sono vera… mi sono liberata!”. Insomma, prima del gran finale Alessia si è tolta qualche sassolino dalle scarpe…

